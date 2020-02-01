В 2020 году в детских садах Перми появится 1112 новых мест для дошколят

16:19 | 21.02.2020

Как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram, в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» будет вестись строительство 4 новых зданий детских садов.

Новые садики появятся в Дзержинском районе – по улицам Плеханова и Желябова, работы по их возведению уже начались. Также новые здания для размещения детских садов будут построены в Мотовилихе – по улице Евгения Пермяка и в Кировском районе – по улице Байкальской.

- Это те микрорайоны, в которых активно ведется жилая застройка, там необходимы места в детских садах, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Кроме того, детские сады возводятся в рамках взаимодействия с застройщиками по обеспечению соцобъектами новых микрорайонов. Например, компания-застройщик «КОРТРОС-Пермь» построила детский сад на 160 мест в ЖК «Гулливер», здание станет новым корпусом сада №296, он откроется в этом году.

Еще с 4 застройщиками краевые и городские власти заключили долгосрочные соглашения о возведении детских садов в Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах. Например, по соглашению застройщик ООО «Сатурн-Р» должен будет возвести отдельно стоящее здание детского сада на 200 мест, а также встроенные помещения для размещения детского сада на 75 мест в одном из строящихся домов в микрорайоне Красные Казармы. Застройщик «Орсо групп» планирует сдать в эксплуатацию помещения для размещения детского сада по улице Теплогорской, 24, а компания «Девелопмент-ЮГ» – передать еще одно здание детского сада в микрорайоне Ива. АО «ПЗСП» планирует реконструировать детский сад по улице Братской,10 не менее чем на 230 мест.

Напомним, администрация Перми на протяжении нескольких лет системно занимается созданием социальной инфраструктуры для маленьких пермяков. В 2019 году в Перми появилось порядка 700 новых мест для дошколят: после капремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе, принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в, летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания «Девелопмент-Юг». Во все этих учреждениях созданы места для детей ясельного возраста. Всего за последние 4 года было создано порядка 11 тысяч мест в детских садах.

Продолжается строительство и реконструкция корпусов школ. Сегодня строительные работы ведутся на двух муниципальных площадках: возводится новый корпус гимназии №3 в Орджоникидзевском районе, новый корпус школы №93 – в Свердловском районе. Также в планах на 2020 год начать строительство нового здания гимназии №17 и школы по улице Юнг Прикамья в Кировском районе.

В этом году планируется сдать в эксплуатацию здание школы в микрорайоне Красные Казармы. Строительство ведет компания «Сатурн-Р» в рамках соглашения с краевыми и городскими властями. Объект на 1225 мест станет вторым корпусом уникальной школы дизайна «Точка».

К началу нового учебного года свои двери после капитального ремонта откроет школа №127 в Мотовилихе. Также планируется начать реконструировать бывшее здание училища на улице Целинной под размещение школы.

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