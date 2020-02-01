В этом году 200 пермских многодетных семей смогут получить денежную выплату взамен земельного участка

15:36 | 21.02.2020

С конца прошлого года у многодетных семей появилась возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на его покупку. В 2019 году этой возможностью в рамках пилотного проекта воспользовались 23 семьи.

Как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе прямого эфира в своем официальном аккаунте (https://www.instagram.com/samoilovperm/) в Instagram, по итогам прошлого года в пилотном варианте выплаты получили 23 семьи на общую сумму 5 млн 750 тысяч рублей.

- Пермь – первый город в Пермском крае, который вошел в этот пилотный проект. Чтобы ускорить процесс обеспечения многодетных семей участками, мы воспользовались возможностями, предоставленными нам федеральным и краевым законодательством, и ввели альтернативные денежные выплаты на покупку земельного участка, - отметил Дмитрий Самойлов.

Напомним, сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае.

Так, 11 семей приобрели участки под индивидуальное жилищное строительство, это 1 участок в Перми и 10 участков в Пермском районе: в Усть-Качке, Култаево, Краснокамске, Нытве. 5 семей приобрели участки под личное подсобное хозяйство в Пермском, Кунгурском, Осинском, Нытвенском районах. Еще 7 семей приобрели участки под садоводство. Из них 3 участка в Перми, 3 – в Пермском районе, 1 – в Краснокамске.

С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год смогут получать по 200 семей.

Уже поступило около 950 заявлений на предоставление выплаты. Списки получателей единовременной выплаты в этом году будут сформированы по состоянию на 1 марта и 1 августа.

С информацией о предоставлении выплаты в 2020 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность»/«Социальная сфера»/«Социальная защита»/«Земля для многодетных семей»/«Предоставление земельных участков». Также можно направить запрос на адрес электронной почты 2361209zemly@mail.ru, либо обратиться в департамент социальной политики администрации Перми (улица Газеты Звезда, 9), телефон для справок: 236-12-09.

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