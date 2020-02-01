За сутки на Пермский международный марафон зарегистрировалось около 600 человек

15:15 | 21.02.2020

Регистрация на четвертый Пермский международный марафон стартовала 20 февраля. Она была открыта для 12,8 тысячи участников.

Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября. В четвертый раз он соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни.

За сутки регистрацию на разные дистанции прошли порядка 600 человек из Перми и Пермского края, Москвы и Московской области, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тверской областей, Удмуртии и Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга. Количество участников растет с каждым часом.

Отвечая на вопрос пользователей в ходе своего прямого эфира в Instagram, глава Перми Дмитрий Самойлов озвучил планы пробежать на марафоне, как и в прошлом году, дистанцию 10 км. Также он пригласил всех регистрироваться на любую из 7 дистанций. Сделать это можно на умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/PermMarathon2020) или на сайте https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020.

Напомним, впервые Пермский международный марафон состоялся в 2017 году. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тысячи человек, в 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли 7,2 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек. Это не только жители Пермского края, но и гости из других регионов и даже стран, например, Казахстана, Польши, Белоруссии, Украины, Швеции. Самому маленькому участнику был 1 год, самому опытному – 88 лет. Впервые был организован отдельный детский забег, в нем приняли участие 687 ребят, в том числе команды дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт».

Ежегодно вместе с пермяками и гостями города в забегах принимают участие представители краевых и городских властей, депутаты. Мероприятие пройдет традиционно в два дня – сначала культурно-спортивная часть и открытие марафона, затем сами забеги.

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