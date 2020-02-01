Пермяки пополнили транспортные карты более чем на 37 млн рублей

15:09 | 21.02.2020

С 1 декабря обладателями транспортных карт стали порядка 70 тысяч человек.



С 1 февраля транспортная карта может использоваться как «электронный кошелек» или в качестве проездного. В департаменте транспорта отметили, что первый вариант сегодня пользуется большей популярностью.



Вместе с тем, тарифные планы составлены таким образом, чтобы при регулярном использовании карты пассажиры могли существенно экономить. Реальная плата за проезд в зависимости от тарифного плана может составить от 15 до 23 рублей за одну поездку. Так, например, порядка 30 человек установили на свою транспортную карту безлимитный проездной на год. Примерно на одном уровне по спросу находятся проездной на 60 поездок и безлимит на месяц.



При подготовке тарифного меню городские власти также учли пожелания льготных категорий пассажиров, которые ранее уже имели возможность пользоваться проездным. Так, сегодня среди пенсионеров популярностью пользуется проездной на 30 поездок, которого ранее не было. В таком случае одна поездка составляет 18 рублей. Его приобрели порядка 3600 человек. На втором месте у этой категории пассажиров проездной на 60 поездок. Стоимость одной поездки при этом составляет 16 рублей.

Студенты и школьники предпочитают проездной на 60 поездок. Их куплено порядка 7500 и 2200 штук соответственно. Также они пользуются возможностями безлимитного проездного. Их приобрели порядка 1500 ребят.



Покупка транспортных карт, их пополнение, оформление льготных проездных осуществляется в отделениях «Почтобанка» и в «Центральных кассах» (список на сайте МКУ «Гортранс» и на сайте администрации города).



С 5 по 16 февраля приобрести зеленые транспортные карты можно было бесплатно с условием оплаты баланса в 120 рублей в сети магазинов «СемьЯ». За это время было реализовано порядка 33 тысяч карт.



- За счет газетных киосков и касс автовокзала мы существенно расширили сеть точек продажи транспортных карт. Теперь их более 140. Пока этого количества достаточно, вместе с тем мы будем мониторить ситуацию и при необходимости принимать управленческие решения, – подчеркнул в ходе своего прямого эфира в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.



Отметим, что с 1 декабря обладателями транспортных карт стали порядка 70 тысяч человек. За декабрь и январь совершено пополнений на сумму 6 млн 737 тысяч рублей, за февраль – 30 млн 964 тысяч рублей.

© «Вечерние ведомости»