«Вывозите снег от фасада до фасада»: пермским подрядчикам поручено проводить противопаводковые мероприятия

16:53 | 19.02.2020

После снегопадов в Перми установилась аномально теплая погода. Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел штаб по благоустройству, где поручил подрядчикам сохранять усиленные темпы вывоза снега и тотально обрабатывать тротуары фрикционными материалами.



По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие трое суток ожидается аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха от 0 до +1 градусов, это выше нормы на 11-13 градусов. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел штаб по благоустройству с участием представителей районных администраций и подрядчиков.



- Коллеги, обратите внимание на тротуары. Пока в городе такая погода, начинайте свой день с пешей прогулки. В первую очередь прошу вас всю технику направить на тротуары с обработкой фрикционными материалами – не надо обрабатывать тротуары ни «Галитом», ни «Бионордом». Засыпайте все тотально, потому что лед образуется мгновенно, и на ближайшее время такая погода сохраняется. Ваша задача все силы бросить на тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта: все должно быть обработано, вычищено, чтобы было комфортно и безопасно жителям ходить в городе, - сказал Анатолий Дашкевич.



В ходе штаба он дал поручения отработать по еще одному направлению: в связи с теплой погодой возможен сход снега и наледи с крыш, необходимо усилить работу с управляющими организациями. Кроме того, Анатолий Дашкевич сделал акцент на необходимости очистки ливнеприемников, а также поручил начать все необходимые противопаводковые мероприятия, чтобы в городе не скапливалась талая вода. Отметим, что в районах уже увеличен объем вывоза снега с плановых 10-15 тысяч кубов до 20 тысяч кубов в сутки. С начала зимы с улиц города уже вывезено более 830 тысяч кубометров снега.



- Решить вопрос с тротуарами нужно до вечера и контролировать ситуацию в дальнейшем. Организовывайте массовый вывоз снега с улиц, от фасада до фасада, проводите противопаводковые мероприятия. Если есть какие-то вопросы – готов подключиться к их оперативному решению, - резюмировал Анатолий Дашкевич.



Напомним, после обильного снегопада в ночь с 17 на 18 февраля глава Перми Дмитрий Самойлов совершил объезд по городу. Он поставил ответственным за благоустройство задачу усиленно вывозить снег, контролировать очистку управляющими организациями кровель от снега и льда. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в инстаграм. Персональная ответственность за уборку снега в городе возложена на заместителя главы администрации города Анатолия Дашкевича. Кроме того, мэр напомнил главам районных администраций, что у них есть действенный инструмент для стимуляции подрядчиков – возможность применения штрафных санкций и снижение оплаты работ неудовлетворительного качества. Например, подрядчик в Мотовилихинском районе уже был оштрафован на 3,5 млн рублей по итогам января за плохую работу. С подрядчиком, который в этом же районе чистил лестницы и подходы к родникам, расторгнут контракт.

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