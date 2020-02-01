В Перми продолжает работу общегородская комиссия по контролю за приемом в 1 классы

17:40 | 18.02.2020

На базе школы №77 состоялось выездное заседание комиссии по контролю за приемом в школы. Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы приемной кампании этого года, например, организация приема документов в электронной форме и реализация льготы для братьев и сестер тех, кто уже обучается в выбранной школе.



Комиссия по контролю за приемом в школы была создана в этом году впервые. В ее состав вошли Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, член штаба ОНФ Галина Гутник, а также представители родительских организаций и управляющих советов школ. Обратиться в комиссию можно, отправив личное сообщение в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/priem_2020 и Инстаграм https://www.instagram.com/priem_2020/.



В рамках выездного совещания были рассмотрены наиболее актуальные вопросы приемной кампании-2020, а именно организация приема документов в электронной форме и реализация льготы для братьев и сестер обучающихся в выбранной школе.



Также члены комиссии ознакомились с информационной системой, в которой осуществляется регистрация всех заявлений независимо от способа их подачи. Отметим, что после подачи заявления приказ о зачислении в школу издается руководителем учреждения в течение 7 рабочих дней, оповещение о зачислении родители смогут увидеть в личном кабинете, в случае если подавали заявление в электронной форме через сайт «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/. Также приказы о зачислении первоклассников размещаются на информационных стендах школ.



Кроме того, участники встречи выразили намерение участвовать в выявлении случаев фиктивной регистрации, предлагаемой за деньги родителям, не проживающим на закрепленной за выбранной школой территории. Отметим, что за совершение данных действий предусмотрена уголовная ответственность.



Комиссия продолжит посещать школы города с целью контроля соблюдения порядка приема в 1 классы, а также информировать родителей о приемной кампании-2020. Задать вопрос о приеме в 1 класс или сообщить о нарушениях в конкретном учреждении можно в социальных сетях. Также в течение февраля продолжает работу горячая линия в департаменте образования администрации Перми. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по телефону: 212-25-79. Узнать более подробную информацию можно на Едином портале пермского образования https://permedu.ru/.



Очередное заседание комиссии состоится в марте, в повестку будут включены вопросы приема в 5 класс.



Напомним, с 1 февраля по 30 июня осуществляется прием заявлений от родителей будущих первоклассников по закрепленной территории или по преимущественному праву для семей, где старший ребенок уже обучается в выбранной школе. Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля.

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