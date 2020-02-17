Ледовый городок «Легенды древней Пармы» на 4 дня приостановил работу в связи с оттепелью

12:21 | 18.02.2020

С 18 по 21 февраля ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» временно закрыт для посещений в связи с установлением плюсовой температуры воздуха. В это время можно будет покататься на коньках и горке для сноутьюбинга.



Как сообщают синоптики, неделя в Перми будет аномально теплой. Для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов с 18 по 21 февраля ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» приостановил свою работу. При этом городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы – в зависимости от температурных условий и таяния льда. Напомним, катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.



Планируется, что комплекс возобновит работу 22 февраля, в субботу, и будет работать в выходные по привычному графику: с 10:00 до 23:00, если позволит погода. Подробнее о режиме работы городка в выходные можно будет узнать на сайте http://www.ледовыйгородок.рф/, а также в социальных сетях проекта: «Вконтакте» https://vk.com/ledovygorodok и Инстаграм https://www.instagram.com/ledoviigorodok/. Прежде чем ехать в центральный ледовый городок «Легенды древней Пармы» на городской эспланаде, необходимо убедиться, что он работает.

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