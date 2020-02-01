В районах Перми ежедневно проверяют качество уборки дорог и дворов от снега

19:05 | 14.02.2020

Главы районов вместе с депутатами проводят обходы территории. При составлении маршрута учитываются обращения жителей, в том числе поступившие в социальных сетях.



В Перми этой зимой фиксируют сильные снегопады, аномальное потепление. Подрядчики сконцентрировали все силы на расчистке и обработке тротуаров и проезжей части, вывозе снега. В администрациях районов отмечают, что все сигналы от жителей о некачественной уборке улиц и придомовых территорий проверяются, а затем отрабатываются. Кроме того, по всему городу проходят специализированные рейды, оценивается качество работы подрядчиков, управляющих организаций и ТСЖ.



В Индустриальном районе проинспектировали уборку улично-дорожной сети, тротуаров, посмотрели, как убирают крыши домов от снега и наледи. Маршруты рейдов составляются на основе обращений пермяков, в том числе в социальных сетях. В пеший обход вместе с главой администрации Индустриального района Александром Ивановым отправился первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.



Рейд стартовал от администрации Индустриального района. Маршрут прошел по улицам Мира, 9 Мая, Чайковского, Советской Армии, Семченко. Александр Иванов отметил, что ведется системный контроль за работой подрядчика. Кроме того, особое внимание обращают на адреса, которые чаще всего указывают жители в своих обращениях в социальных сетях.



Комиссия отметила, что уборка тротуаров и дорог от снега ведется, подрядчик в целом выполняет поставленные задачи, у него для этого имеется вся необходимая техника. Отвалы снега на газонах, которые сформированы в результате уборки, в частности, на улице 9 Мая и Советской Армии будут в ближайшие дни вывезены. Во время рейда обсуждали возможность изменения категорийности некоторых дорог. Так, в Индустриальном районе многие улицы, на которых появились новостройки и, соответственно, выросло число жителей, относятся ко 2, 3 и 4 категориям, что влияет на нормативы по уборке. Комиссия также обсудила деятельность управляющих компаний и работу по информированию жителей о возможности их смены, уборку придомовых территорий.



- Хорошая практика, когда глава района вместе с МКУ и подрядчиками выходит в пешие рейды по району, а потом отчитывается перед общественностью на своей странице в instagram. Вижу, что ситуация в районе изменилась в лучшую сторону. Подрядчики говорят, что необходимая техника у них в наличии есть. Существует нормативная документация, по которой они работают, и в этой части есть вопросы по изменению категорийности дорог в Индустриальном районе, этим мы будем заниматься, - сказал Дмитрий Малютин.

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