В Перми пройдет отборочный этап всероссийского хоккейного турнира «Red Bull шлем и краги»

12:14 | 12.02.2020

15 февраля на стадионе «Юность» (улица Революции, 27) пройдет оборочный этап всероссийского хоккейного турнира «Red Bull шлем и краги» среди любительских хоккейных команд.



В турнире примут участие 32 команды из Перми и Пермского края в возрасте от 16 лет и старше. Соревнования пройдут 15 февраля на стадионе «Юность». Регистрация команд начнется в 09:00, сам турнир – в 10:00.



Состязания проводятся по олимпийской системе (матчи на вылет). Матч состоит из двух периодов по 15 минут и проходят без вратарей. Вместо ворот – автомобильные покрышки. Состав команды – шесть человек без ограничений по уровню мастерства. Обязательные элементы экипировки – шлем и краги. Участие в турнире бесплатное.



Команда-победитель турнира 23 февраля отправится в Казань представлять Пермский край во Всероссийском финале.



Во время соревнований будут проводиться конкурсы с розыгрышем призов от партнёров турнира, в которых смогут принять участие все желающие. Вход на соревнования свободный.



Зарегистрировать команду можно на сайте https://redbullshlemkragi.ru/registration. Дополнительная информация о турнире в группе в ВКонтакте (https://vk.com/icekingperm) и Instagram (https://www.instagram.com/nhliga_perm_region/).



Соревнования проводятся при поддержке администрации Перми.

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