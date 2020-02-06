Представление врио губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн

12:45 | 7.02.2020

Сегодня, 7 февраля, в 14.00 состоится представление временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.



Участие в мероприятии примут полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, министр экономического развития России Максим Решетников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Все желающие смогут наблюдать за ходом мероприятия онлайн: в группе в социальной сети https://www.facebook.com/permkrai20/, на сайте Законодательного собрания Пермского края http://www.zsperm.ru/s1/parliamentary_calendar/video_broadcast/.

© «Вечерние ведомости»