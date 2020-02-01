Пермь: новости дня
18:24 | 4.02.2020
В Перми расторгают контракт с нерадивым подрядчиком, который не чистил лестницы
Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, в июне 2019 года с организацией были заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по содержанию лестниц в микрорайонах Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Гарцы. На содержании ООО «Атлант» находилось 16 лестниц и 6 подходов к родникам.
В соответствии с условиями контрактов, в период снегопадов расчистка объектов от снега и обработка противогололедными материалами должны производиться ежедневно. Однако в ходе выездных проверок сотрудники МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» фиксировали, что уборка лестниц вообще не производится. Подрядной организации было выдано 19 предписаний на устранение выявленных нарушений, они не были исполнены в срок. В результате МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» запустило процедуру расторжения муниципальных контрактов в одностороннем порядке. Сейчас объекты, которые обслуживались ООО «Атлант», приведены в нормативное состояние силами другой организации.
Работа подрядчиков в Мотовилихинском районе находится на особом контроле, она постоянно анализируется администрацией района в ходе рейдов, учитываются сигналы от жителей в социальных сетях, в том числе в инстаграм-аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова. За некачественную уборку снега в Мотовилихе в январе подрядчик был оштрафован почти на 3,5 млн рублей. Решение принято по причине неудовлетворительной уборки улично-дорожной сети и тротуаров. Такие меры могут приниматься и в дальнейшем при неудовлетворительных результатах работы подрядной организации.
© «Вечерние ведомости»
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