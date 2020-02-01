В Пермь вновь идут сильные снегопады

19:03 | 3.02.2020

Такая аномально снежная и теплая зима установилась в Перми впервые за 20 лет. В течение недели главы районов города будут обходить вверенные им территории пешком и отчитываться об этом в своих instagram-аккаунтах.



В Перми ожидается череда сильных снегопадов. По информации метеорологов, такая аномально снежная и теплая зима установилась в Перми впервые за 20 лет. По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшую ночь сумма выпавших осадков составит 4-6 мм за 12 часов. Днем интенсивность осадков уменьшится, скорость порывистого ветра составит до 15 м/с. Также прогнозируется, что 4 февраля станет самым теплым днем недели – температура воздуха поднимется до +1 градуса.



Подрядные организации предпринимают все необходимые меры. Им поставлена задача использовать разные противогололедные реагенты, совершая весь цикл подсыпки и прометания улиц. Особое внимание необходимо уделять проблемным участкам – тротуарам, спускам, подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, перекресткам.



В связи с аномальными снегопадами рейды в районах проходят чаще обычного, они носят внеплановый характер. В них участвуют не только специалисты районных администраций и городской административно-технической инспекции, но и главы районов. В период сложных погодных условий им поручено лично обходить вверенную территорию, а затем выкладывать отчеты о таких прогулках в своих instagram-аккаунтах.



Работа подрядчиков постоянно анализируется администрациями районов, учитываются сигналы от жителей в социальных сетях, в том числе в instagram-аккаунте главы Перми Дмитрия Самойлова https://www.instagram.com/samoilovperm/, а также на страницах районных администраций. Например, за некачественную уборку снега в Мотовилихе в январе подрядчик был оштрафован почти на 3,5 млн рублей. Решение принято по причине неудовлетворительной уборки улично-дорожной сети и тротуаров. Такие меры могут приниматься и в дальнейшем при плохих результатах работы подрядной организации.



Главы районов проводят обходы территорий, не дожидаясь снегопадов. Например, 3 февраля глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов вместе с заместителями проинспектировал микрорайоны Гайва, КамГЭС, Кислотные Дачи. Глава района указал подрядчикам на необходимость ручной зачистки пешеходных переходов и зауженных мест.



Глава Дзержинского района Александр Стяжкин ранее инспектировал правобережную часть территории, проверил работу подрядчиков на улично-дорожной сети и тротуарах.



- Прошел по тротуарам на Низовском проезде, улице Транспортной, Горном проезде, улице Костычева, Зырянском проезде. В целом тротуары и уличная сеть очищены от снега, но еще обратил внимание на придомовые территории, к некоторым есть замечания, поручил усилить контроль над уборкой снега во дворах, - написал Александр Стяжкин.



Глава администрации Индустриального района Александр Иванов прошел по улицам Мира, Советской Армии, Баумана, Стахановской, Снайперов, по проспекту Декабристов, Кавалерийской, Танкистов и Семченко. Он отметил, что ситуация с уборкой снега в районе выровнялась, поручил провести дополнительную обработку тротуаров противогололедными материалами, а через некоторое время промести.



В течение недели рейды глав районов продолжатся, жители могут предлагать маршруты для обхода в комментариях на их страницах в instagram. Публичные отчеты руководителей районов можно увидеть по хештегу #ногамиглавырайона. Отметим, администрации всех районов Перми имеют официальные аккаунты в этой соцсети.

© «Вечерние ведомости»