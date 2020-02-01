В связи с оттепелью ледовый городок на пермской эспланаде приостановит свою работу на один день

17:50 | 3.02.2020

4 февраля ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» будет временно закрыт для посещений в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых значений. В это время можно будет покататься на коньках и горке для сноутьюбинга.



Как сообщают синоптики, наступившая неделя в Перми будет теплой. Для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов 4 февраля ледовый комплекс «Легенды древней Пармы» приостановит свою работу. При этом городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы – в зависимости от температурных условий и таяния льда. Напомним, катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.



Прежде чем ехать в центральный ледовый городок «Легенды древней Пармы» на городской эспланаде, необходимо убедиться, что он работает. Посмотреть актуальную информацию можно на сайте http://ледовыйгородок.рф/, а также в социальных сетях «Вконтакте» https://m.vk.com/ledovygorodok и Инстаграм https://www.instagram.com/ledoviigorodok/. Свою работу комплекс возобновит уже 5 февраля, в выходные он будет работать по привычному графику: с 10:00 до 23:00.



Напомним, пермский ледовый городок уже несколько лет является одним из самых больших в России – его площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. Все развлечения ледового комплекса бесплатны для посетителей, он работает до конца зимнего сезона, что отличает его от других ледовых городков страны. В этом году он посвящен мифологии и истории пермской земли. На эспланаде появился мамонт в натуральную величину, «выросли» древние городища и чудные леса, гости могут стать дивными птицами из восточных сказок. В отличие от многих других городков, пермский всегда имеет авторскую художественную концепцию. Он представляет собой «город в городе» – здесь можно покататься на горках, на каждой дежурят администраторы и следят за порядком, а также попить горячий чай, чтобы согреться.



Главный ледовый городок был открыт в обновленном квартале городской эспланады в конце декабря. Все дни новогодних каникул он принимал пермяков и гостей города. Здесь состоялись массовые мероприятия, в том числе празднование новогодней ночи и Рождества Христова. За время работы его посетили уже 541 750 человек.

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