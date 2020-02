Пермские дошкольники примут участие в чемпионате по робототехнике

06:07 | 2.02.2020

В детских садах Перми прошли конкурсы по робототехнике - краевой этап FIRST LEGO League Junior Discovery и отборочный этап чемпионата FIRST RUSSIAN ROBOTICS.



Краевой этап международных соревнований FIRST LEGO League Junior Discovery для детей 4-6 лет состоялся на базе детского сада «Галактика». В нем приняли участие 4 команды из Перми и 12 команд из Пермского края. Темой конкурса стало градостроительство: ребята разрабатывали проект собственного уникального города, собирали его модель из конструктора «ЛЕГО», а также готовили постер и защищали свой проект перед жюри. Каждая команда, принявшая участие в краевом этапе, награждена памятными призами и дипломами победителей конструкторских соревнований.



На площадке детского сада «Легополис» прошли отборы на чемпионат FIRST RUSSIAN ROBOTICS по направлению FIRST LEGO LEAGUE JR. В отборе приняли участие 54 команды из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинской области, Березников, Чайковского, Лысьвы, Добрянки, Соликамска и других городов Пермского края. Все участники получили дипломы за победу в разных номинациях. 8 пермских команд - победителей направлений получили квоту на участие в чемпионате FIRST RUSSIAN ROBOTICS, который пройдет 13-15 февраля в Красноярске. Это команды детских садов «Легополис», «Эврика», «IT-Мир», гимназии №31, школ №119, №16, «Мастерград», кванториума «Фотоника».

