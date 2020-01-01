В январе УК, ТСЖ и подрядчики Перми устранили более 2 тысяч нарушений в содержании дворов, дорог и тротуаров

17:14 | 29.01.2020

В городе продолжаются контрольные рейды административно-технической инспекции. Проверяющие составляют маршрут с учетом обращений жителей в соцсетях, в том числе поступающих в аккаунт главы Перми Дмитрия Самойлова в Instagram.



Действенным механизмом в решении вопросов жителей является аккаунт главы Перми Дмитрия Самойлова https://www.instagram.com/samoilovperm/: пермяки часто пользуются этим каналом связи для решения различных вопросов, в том числе по качеству уборки улично-дорожной сети. Все поступившие обращения обрабатываются, анализируются, отправляются в администрации районов для отработки. В основном, жители города обращают внимание на неудовлетворительную уборку проездов между домами, недостаточную очистку от снега дорог и тротуаров, подходов к остановкам. Поступают жалобы на некачественную очистку управляющими компаниями и ТСЖ кровель от наледи, много нареканий вызывает состояние подходов к магазинам.



В частности, жители Дзержинского района просили повлиять на неудовлетворительную уборку проезда между домами №43а и №45б на проспекте Парковый. Сотрудники городской административно-технической инспекции оценили обстановку на месте: проезд был почищен.



- Инспекторы ежедневно обходят закрепленные участки и отслеживают обращения, совместно с администрациями районов принимаются меры по наведению порядка. Только за январь инспекторами выявлено более 5 тысяч нарушений в содержании территории города. По всем нарушениям выданы уведомления об устранении, - прокомментировал директор административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин.



Также пользователи соцсетей отмечали, что в Свердловском районе УК «Два» не производит очистку от снега двора дома №68 по улице Куйбышева. На месте инспекторы совместно с представителями районной администрации зафиксировали нарушения – наличие наледи на кровле, недостаточно хорошо почищена территория двора, не убран мусор вокруг контейнерной площадки. Жители считают, что управляющая компания плохо работает и чистит двор недостаточно хорошо. Инспектор выписал уведомление, до конца недели недочеты должны быть устранены.



В Мотовилихинском районе люди жаловались на то, что плохо убирают тротуары на улицах Юрша, Подольская, Звонарева, не чистится подход к остановке «Улица Подольская». За некачественную уборку снега в Мотовилихе подрядчик оштрафован почти на 3,5 млн рублей. На эту сумму по итогам января подрядной организации ООО «ДСТ-Строй» снижена стоимость оплаты по контрактам. В рамках рейда установлено, что подрядчик работает, указанные территории почищены от снега. В частности, приведены в порядок подходы к остановке. В МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» отмечают, что после применения жестких мер к подрядчику ситуация с уборкой в районе улучшилась. Ежедневно на территории Мотовилихинского района работает более 50 единиц техники, в сутки вывозится более 3,5 тысяч кубометров снега.



Административно-техническая инспекция проводит рейды во всех районах. Ежедневно обследуются дворы, улично-дорожная сеть, территории, за уборку которых отвечают хозяйствующие субъекты. Более 2 тысяч нарушений, по которым были выданы уведомления, уже устранены, исполнение остальных остается на контроле.



Напомним, административные комиссии во всех районах в начале января провели заседания, рассмотрели административные протоколы и по итогам назначили управляющим организациям штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей.

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