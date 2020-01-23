С 1 февраля в Перми стартует прием детей в первые классы

14:22 | 24.01.2020

Приемная кампания традиционно будет проходить в два этапа – по закрепленной территории и на свободные места. Будут и нововведения, например, первоочередное право зачисления на свободные места получили семьи, в которых дети уже обучаются в выбранной школе.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, ожидается, что этой осенью за парты сядут порядка 16 400 первоклассников. Свои двери для первоклассников откроют 94 муниципальных школы и 5 частных учебных заведений. Если родители выбирают школу по месту регистрации, то с 1 февраля до 30 июня им необходимо прийти в школу с заявлением и получить расписку о приеме документов либо направить заявление в электронной форме на сайте https://uslugi.permkrai.ru/, после чего в течение 2 рабочих дней принести в школы оригиналы. Далее в течение 7 дней будет произведено зачисление. Узнать, за какой школой закреплен дом, можно на едином портале пермского образования https://permedu.ru/Pages/InfoPortal/Blogs.aspx?pid=1279&id=93550, а также в районном отделе образования.



Отметим, что впервые в рамках приемной кампании этого года первоочередное право при зачислении на свободные места в школу получили семьи, в которых дети уже обучаются в выбранном учебном заведении. Подтверждением этой льготы являются свидетельства о рождении каждого ребенка, а также свидетельство о регистрации детей по одному месту жительства или пребывания. Подать заявление с подтверждением своего права они могут также с 1 февраля.



Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля. Заявление на прием также можно направить как в электронной форме, так и лично в школе. При выборе электронной формы важно в течение 2 дней подтвердить свое намерение, представив в школу оригиналы документов.



С целью соблюдения законодательства в этом году при департаменте образования создана общественная комиссия по контролю за приемом детей в учебные заведения. В ее состав вошли представители ведомства, а также активные участники школьных родительских комитетов. При поступлении сигналов о нарушениях члены комиссии будут выезжать на место, чтобы разобраться и урегулировать ситуацию в интересах ребенка и семьи. Обратиться в комиссию можно, направив обращение по электронной почте, а также в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/priem_2020) и Инстаграм (https://www.instagram.com/priem_2020/).



Информацию о приеме детей в первый класс в конкретном образовательном учреждении можно будет получить 1 февраля в ходе единого дня открытых дверей. График мероприятий будет размещен на едином портале пермского образования https://permedu.ru/.



Кроме того, c 27 января по 7 февраля в департаменте образования будет работать горячая телефонная линия по вопросам приема детей в первый класс. Задать свой вопрос можно будет по телефону 212-25-79. Горячая линия будет работать по будням с 09:00 до 18:00. Вопросы также можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru, посредством портала permedu.ru, а также в инстаграм департамента образования.



Отметим, что по итогам приемной кампании прошлого года было принято решение о внесении изменений в существовавший порядок приема детей в школы, реализующие программы углубленного изучения. Подчеркнем, что такие учебные заведения не имеют права проводить конкурсные процедуры при зачислении в первый класс. В связи с этим принято решение о расширении количества мест для зачисления в 5 классы, при поступлении в которые конкурсные мероприятия разрешены законодательством. В этом году 63 таких учебных заведения объявят дополнительный набор. О порядке и проведении приема в 5 классы будет объявлено дополнительно в марте текущего года.



Количество учеников первых классов увеличивается год от года. В связи с этим городские власти ведут активную работу по развитию сети образовательных учреждений. Так, в прошлом году открылось после капитального ремонта новое здание школы №30 в Мотовилихе, в 2018 году были построены два новых корпуса-тысячника школ №42 в Свердловском районе и №59 в Дзержинском районе города. В общей сложности за последние несколько лет построено и отремонтировано более 70 тысяч кв. м образовательных учреждений: это и капитально отремонтированные школы №14 и «Город дорог», новая школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский, новый корпус Дягилевской гимназии и другие.



Отметим, сегодня все школы города оснащены современными системами безопасности: наружным и внутренним видеонаблюдением, системой контроля доступа, турникетами с электронными картами школьника. Электронная карта школьника используется как для учета посещаемости, так и для получения услуг питания, дополнительного образования, информирования родителей о перемещениях ребенка. Узнать об успеваемости своих детей родители также могут с использованием цифровых технологий – в школах ведутся электронные журналы и дневники.

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