Из-за оттепели Пермь лишится части ледового городка

14:06 | 22.01.2020

На пермской эспланаде в интересах безопасности демонтируют часть ледовых конструкций. В мэрии обещают, что изменения коснутся в основном декоративных элементов.

Демонтаж горок пока не планируется. Тем не менее, режим работы ледового городка зависит от погоды. Тем, кто собирается побывать на эспланаде, рекомендуют предварительно убедиться, что городок работает. Посмотреть актуальную информацию можно на сайте, а также в «Вконтакте» и Инстаграм.

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