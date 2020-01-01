За некачественную уборку снега в Перми подрядчик оштрафован почти на 3,5 млн рублей

16:47 | 21.01.2020

Решение принято по причине неудовлетворительной уборки улично-дорожной сети и тротуаров подрядчиком, который работает в Мотовилихинском районе. По итогам за январь 2020 года подрядной организации ООО «ДСТ-Строй» снижена стоимость оплаты по контрактам на 3,450 млн рублей.



На прошлой неделе в своем Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов рекомендовал руководству района принять жёсткие меры – активнее штрафовать подрядчика «ДСТ-Строй», потому что контракты предусматривают санкции в случае плохой работы.



Как отметили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», в январе подрядчик допустил множество нарушений по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Так, очистка дорог должна производиться на всю ширину проезжей части. Однако по итогам объездов было выявлено заужение проезжей части дорог, в частности, по улицам Целинной, Юрша. Также нарушения были допущены в части обработки тротуаров. Перед подсыпкой реагентов не была произведена очистка от снега тротуаров по улицам Дружбы и Крупской, что повлекло образование «снежной каши».



В микрорайоне Садовый остановочные комплексы и подходы к ним не были приведены в нормативное состояние.



Сейчас подрядная организация увеличила количество рабочих для ручной очистки от снега, усилила работу по содержанию улично-дорожной сети. В выходные была проведена обработка тротуаров микрорайона Садовый, остановок, произведена зачистка пешеходных переходов, лестниц и пандусов для маломобильных групп. Большая часть техники была направлена на работу по вывозу снега, в итоге за прошедшие выходные с территории района было вывезено около 7,5 тысячи кубометров снега. Погрузчики и самосвалы работали по всему району, автогрейдер и две единицы Т-150 осуществляли уборку дорог частного сектора. За выходные проведена очистка дорог микрорайонов Запруд, Черемушки, Центральная усадьба.

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