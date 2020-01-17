Пермь: новости дня
04:23 | 19.01.2020
Каждый пятый житель Прикамья следит за своим здоровьем онлайн
16 января на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва» состоялось пленарное заседание «Здоровье больших городов: большие вызовы и большие возможности». Участие в обсуждении приняли и.о. министра здравоохранения России Вероника Скворцова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Пермского края Максим Решетников, старший партнер и управляющий директор BCG (Стокгольм) Штефан Ларссон и другие.
Как отметила Вероника Скворцова, к концу 2022 года в системе здравоохранения будет завершено формирование цифрового контура. «Уже сейчас через интернет можно записаться на прием, вызвать врача на дом, если необходимо, в нескольких регионах можно следить за своим состоянием в электронной медкарте, - отметила Вероника Скворцова и привела в качестве примера Пермский край как регион, где апробируются цифровые модули. - К концу 2022 года каждый гражданин страны будет иметь доступ к своей медицинской документации и к централизованному архиву цифровых изображений с возможностью задействовать оттуда необходимую информацию».
Глава федерального Минздрава обозначила, что главное, надо чем сейчас необходимо работать, - вовлеченность пациента: «Это сложная работа не одного дня, потому что структура разновозрастная. Проще всего работать с детьми, поэтому мы изменили программы обучения: начиная с 3 лет детей будут приучать, чтобы культура отношения к своему здоровью вырабатывалась с детства».
Губернатор Пермского края поделился опытом региона по цифровизации здравоохранения. Сейчас в Прикамье в 100% случаев ведется электронная медкарта. Для этого внедрена система, в которой работает 22 тысячи человек, из них 8 тысяч - врачи. Все операции и первичные документы фиксируются в единой базе.
Сейчас в ней 1 млрд документов, 164 млн записей из них были внесены за прошлый год. «Мы тотально цифровизовали все здравоохранение. Развернули большую инфраструктуру, подключили к интернету все точки, где оказываются медуслуги. Даже отдаленные ФАПы. Где-то проложили оптоволокно, в отдаленных - через спутник. Мы обеспечили единый телекоммуникационный стандарт даже в деревнях. Все медработники обеспечены электронными цифровыми подписями. Это важно для принятия решения и юридической возможности доступа к ним», - рассказал Максим Решетников. В Пермском крае 2,63 миллиона жителей, 2,6 млн из них имеют электронные карты.
Важно, что информацией из этой системы пользуются люди: «Это не просто информация для медиков, это информация для людей. Каждый пятый житель края пользуется этим электронным ресурсом. Видим, что вкус у людей к пониманию, что с ними, сформировался».
Также губернатор Прикамья обозначил основную цель дальнейшей цифровизации - переход к полностью безбумажному взаимодействию.
Отметим, доступность медуслуг в Пермском крае повышается в том числе благодаря нацпроекту «Здравоохранение», утвержденному президентом России Владимиром Путиным. В регионе с федеральной поддержкой, например, строятся поликлиники, больницы и ФАПы, закупается оборудование и лекарственные препараты.
© «Вечерние ведомости»
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04:23 | 19.01.2020
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