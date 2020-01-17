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04:23 | 19.01.2020

Каждый пятый житель Прикамья следит за своим здоровьем онлайн

Пермский край тотально оцифровал здравоохранение, на каждого жителя региона заведена медкарта.

16 января на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва» состоялось пленарное заседание «Здоровье больших городов: большие вызовы и большие возможности». Участие в обсуждении приняли и.о. министра здравоохранения России Вероника Скворцова, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Пермского края Максим Решетников, старший партнер и управляющий директор BCG (Стокгольм) Штефан Ларссон и другие.

Как отметила Вероника Скворцова, к концу 2022 года в системе здравоохранения будет завершено формирование цифрового контура. «Уже сейчас через интернет можно записаться на прием, вызвать врача на дом, если необходимо, в нескольких регионах можно следить за своим состоянием в электронной медкарте, - отметила Вероника Скворцова и привела в качестве примера Пермский край как регион, где апробируются цифровые модули. - К концу 2022 года каждый гражданин страны будет иметь доступ к своей медицинской документации и к централизованному архиву цифровых изображений с возможностью задействовать оттуда необходимую информацию».

Глава федерального Минздрава обозначила, что главное, надо чем сейчас необходимо работать, - вовлеченность пациента: «Это сложная работа не одного дня, потому что структура разновозрастная. Проще всего работать с детьми, поэтому мы изменили программы обучения: начиная с 3 лет детей будут приучать, чтобы культура отношения к своему здоровью вырабатывалась с детства».

Губернатор Пермского края поделился опытом региона по цифровизации здравоохранения. Сейчас в Прикамье в 100% случаев ведется электронная медкарта. Для этого внедрена система, в которой работает 22 тысячи человек, из них 8 тысяч - врачи. Все операции и первичные документы фиксируются в единой базе.

Сейчас в ней 1 млрд документов, 164 млн записей из них были внесены за прошлый год. «Мы тотально цифровизовали все здравоохранение. Развернули большую инфраструктуру, подключили к интернету все точки, где оказываются медуслуги. Даже отдаленные ФАПы. Где-то проложили оптоволокно, в отдаленных - через спутник. Мы обеспечили единый телекоммуникационный стандарт даже в деревнях. Все медработники обеспечены электронными цифровыми подписями. Это важно для принятия решения и юридической возможности доступа к ним», - рассказал Максим Решетников. В Пермском крае 2,63 миллиона жителей, 2,6 млн из них имеют электронные карты.

Важно, что информацией из этой системы пользуются люди: «Это не просто информация для медиков, это информация для людей. Каждый пятый житель края пользуется этим электронным ресурсом. Видим, что вкус у людей к пониманию, что с ними, сформировался».

Также губернатор Прикамья обозначил основную цель дальнейшей цифровизации - переход к полностью безбумажному взаимодействию.

Отметим, доступность медуслуг в Пермском крае повышается в том числе благодаря нацпроекту «Здравоохранение», утвержденному президентом России Владимиром Путиным. В регионе с федеральной поддержкой, например, строятся поликлиники, больницы и ФАПы, закупается оборудование и лекарственные препараты.

© «Вечерние ведомости»

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