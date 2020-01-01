Пермь: новости дня
16:15 | 17.01.2020
После аномального потепления Пермь ждут ночные заморозки
Ночью 17 января в Пермь пришло аномальное потепление, установилась плюсовая температура. По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура начнет опускаться днем, а в ночь на 18 января ожидается резкое похолодание до -12 градусов. 19 января столбик термометра вновь поднимется до 0 градусов. Также ожидается снег и порывы ветра до 12 метров в секунду. Сильные осадки в виде снега ожидаются всю следующую неделю.
В ходе внеочередного штаба по благоустройству, на котором присутствовали руководители районов города, специалисты городской административно-технической инспекции, а также представители подрядных организаций, замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич поставил главную задачу на ближайшую ночь – не допустить образования гололеда на тротуарах, использовать все имеющиеся противогололедные материалы. Необходимо оперативно отвести скопления воды с улиц города, продолжать зачищать парковки и вывозить снег. С раннего утра 18 января городская административно-техническая инспекция начнет проверки качества их работы во всех районах Перми.
Глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram-аккаунте отметил, что такие погодные условия вынуждают пойти на непопулярные меры: будут обрабатывать тротуары, остановки и места большого пешеходного трафика, комбинируя разные противогололедные материалы, в том числе и песок, чтобы обеспечить безопасность людей. Для руководителей районов завтрашний выходной отменяется, суббота будет рабочей, глава города лично проведет внеочередной штаб по благоустройству утром 18 января.
- Похолодание уже начинается, прошу заказчиков тщательно следить за состоянием тротуаров. «Готовность №1» на обработку тротуаров противогололедными материалами, использовать в том числе и песок. Особое внимание спускам и подъемам. Подрядчикам сразу хочу сказать – отдохнуть не получится, подтягивайте все имеющиеся ресурсы, - отметил Анатолий Дашкевич.
Кроме того, подрядным организациям были высказаны замечания по уборке за прошедшую ночь. По результатам проверок городской административно-технической инспекции явным аутсайдером по расчистке снега на тротуарах и во дворах стал Мотовилихинский район. Руководству администрации района поставлена задача принимать жесткие меры – активнее штрафовать подрядчика «ДСТ-Строй», ведь контракты предусматривают санкции в случае плохой работы. Если такие действия не приведут его «в чувство», администрации района предстоит расторгнуть контракт и нанять другого подрядчика.
Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий, пешеходам выбирать обувь по сезону.
© «Вечерние ведомости»
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