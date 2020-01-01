Депутаты Пермской гордумы подключились к проверкам качества уборки дорог и дворов от снега

14:22 | 17.01.2020

Состояние дорог и тротуаров зачастую вызывает нарекания у жителей Перми. Жалобы поступают как в администрации районов, так и депутатам Пермской городской Думы. Начались совместные рейды по дворам и улицам, маршруты составляются на основе обращений пермяков.



На этой неделе в Пермь пришли сильные снегопады, а затем аномальное потепление. Подрядчики сконцентрировали все силы на расчистке и обработке тротуаров и проезжей части, вывозе снега. В администрациях районов отмечают, что все сигналы от жителей о некачественной уборке улиц и придомовых территорий проверяются и затем отрабатываются. Кроме того, по всему городу проходят специализированные рейды, оценивается качество работы подрядчиков, управляющих организаций и ТСЖ.



В Кировском районе состоялся рейд с участием первого заместителя главы администрации Кировского района Константина Савина, заместителя директора МКУ «Благоустройство Кировского района» Артема Павлушина, депутата гордумы Арсена Болквадзе. Они проинспектировали уборку территории района от снега и наледи. Депутаты и сотрудники администрации района указали подрядчику на то, что впереди еще два с половиной зимних месяца, и все работы по зимнему содержанию должны вестись в соответствии с нормативами.



Рейд в Кировском районе стартовал от медсанчасти №11 на улице Маршала Рыбалко, 2а и прошел по улицам Федосеева, Чистопольской, Оборонщиков, Адмирала Нахимова, Ласьвинской. Комиссия обошла ряд скверов, придомовых территорий и общественных мест. Особое внимание было уделено тем участкам, по которым поступали жалобы от жителей, это пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, межквартальные проезды и придомовые территории.



Не возникло замечаний по улице Маршала Рыбалко – здесь прочищена и пешеходная, и проезжая часть. Были нарекания по состоянию улицы Ласьвинской, особенно по содержанию перекрестка с улицей Маршала Рыбалко. Возникли вопросы и к уборке придомовых территорий.

- Еженедельно встречаемся с управляющими организациями на штабах при администрации Кировского района, доводим информацию о недопустимости образования наледи на тротуарах, входных группах, кровлях многоквартирных домов. Напоминаем о возможной административной ответственности, - отметил Константин Савин.



- Нам нужно жестче спрашивать подрядчиков за те работы, которые они должны делать по контрактам и по договорам. Администрацию района попросили для начала обойтись разъяснительной работой, а не штрафами. Но если управляющие компании никак не реагируют на просьбы жителей, тогда уже, конечно, надо принимать более кардинальные решения, - сказал Арсен Болквадзе.



Жители Кировского района могут сообщать о плохом состоянии дорог и тротуаров на странице района в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/admkirovskogoraiona/, а также по телефонам отдела благоустройства - 205-62-20 и МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61.



В Индустриальном районе рейд прошел с участием главы района Александра Иванова, его первого заместителя Ильи Денисова, директора МКУ «Благоустройство Индустриального района» Игоря Иванова, депутата Пермской городской Думы Василия Кузнецова. Маршрут прошел по проспекту Декабристов, улицам Советской Армии, Шахтерской, Подводников, Комбайнеров, Мира. Комиссия отметила, что уборка тротуаров и дорог от снега ведется в плановом режиме, техника работает, подрядчик выполняет поставленные задачи. Рейд продолжился на придомовой территории дома по адресу: улица Мира, 78а. Здесь были выявлены недочеты в уборке междворовых проездов, в адрес управляющей компании будет направлено уведомление для устранения нарушений.



По словам главы Индустриального района Александра Иванова, от жильцов зависит, как часто управляющая организация будет вывозить снег с территории двора, соответствующие решения необходимо принять на собрании собственников жилья.



- В целом в этом дворе видно, что управляющая компания работает хорошо, территория и контейнерная площадка находятся в нормативном состоянии. Сам проезд в этом дворе можно держать в лучшем состоянии, соответствующее предписание будет выдано. Мы ежесуточно выписываем около 40 предписаний, только за праздничные дни составлено более 100 протоколов, - отметил Александр Иванов.



- В целом у меня оценка неплохая, учитывая сложную погодную ситуацию. Район с вызовами справляется, надо искать средства и методы для улучшения уборки – это, прежде всего, повышение категорийности улиц. Думаю, эта совместная работа с администрациями районов и коллегами-депутатами у нас в перспективе, - подытожил Василий Кузнецов.



Жители Индустриального района могут сообщать о некачественной уборке дорог и тротуаров на странице района в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/admin.industr/, а также по телефонам отдела благоустройства - 227-91-74 и МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00.



Напомним, в Индустриальном районе на днях состоялось первое в наступившем году заседание административной комиссии. Было рассмотрено 19 протоколов об административных правонарушениях. Все они были составлены в отношении управляющих компаний за неудовлетворительное состояние придомовых территорий. По итогам заседания назначены штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей.

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