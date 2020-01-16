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12:28 | 17.01.2020

Аномально теплая погода внесла коррективы в работу пермских катков, горки для сноутюбинга и ледового городка

17 января бесплатные городские катки у монумента «Героям фронта и тыла» и у памятника «МиГ на взлете», а также горка для сноутюбинга на эспланаде приостановили свою работу в связи с оттепелью. Также на вечер приостановлена работа ряда катков в рамках проекта «Ледовый сезон».

Напомним, ранее было объявлено о временном закрытии для посещения ледового городка «Легенды древней Пармы». 17 января для него также нерабочий день. Техническое закрытие необходимо для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов. В это время можно прогуляться по центральному Новогоднему маршруту и маршрутам в Кировском и Мотовилихинском районах.

Информация о возобновлении работы двух катков, горки для сноутюбинга и ледового городка «Легенды древней Пармы» будет сообщена на сайте http://ледовыйгородок.рф/, а также в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/ledovygorodok) и Инстаграм (https://www.instagram.com/ledoviigorodok/). Там же можно будет найти актуальный график работы объектов.

Также вечером 17 января отменяются часы бесплатного катания на 7 муниципальных катках в рамках проекта «Ледовый сезон». Среди них – «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а). Каток на стадионе «Гайва» (улица Карбышева, 52) будет работать по привычному графику – с 20:00 до 22:00.

© «Вечерние ведомости»

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