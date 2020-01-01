Максим Решетников: «Важно, чтобы поселения увидели эффект от объединения»

18:49 | 16.01.2020

Губернатор Пермского края начал серию встреч с главами объединившихся территорий.



Губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с главой Октябрьского городского округа Георгием Поезжаевым. В прошлом году поселок Октябрьский и поселения района объединились в единый округ, а в сентябре Георгий Поезжаев был избраны его главой. Сейчас программа развития городского округа уже сформирована и представлена жителям.



Самое важное, по словам губернатора, чтобы жители всех поселений увидели изменения: «Чтобы движение не концентрировалось в 1-2 населенных пункта: и дороги, и вода, и коммуналка. Район большой, территория большая, дорог и объектов много».



Как отметил глава городского округа, по программе поддержки объединившихся территорий из краевого бюджета дополнительно будет получено 318 млн рублей на три года. «Если раньше мы занимались и развивали социальную сферу, сейчас мы устремили внимание на коммунальное хозяйство. В первую очередь, это вопросы обновления систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», - пояснил Георгий Поезжаев. При этом, отмечает глава, остальные вопросы развития округа не будут оставлены.



В общей сложности за три года инвестиции в коммунальную инфраструктуру городского округа составят 310,2 млн рублей (из краевого и местного бюджетов). Планируется построить очистные сооружения в поселке Сарс, и селе Снежное, отремонтировать водопроводные, канализационные сети, водонапорные башни, водозаборные скважины, обустроить санитарные зоны. Помимо этого запланированы масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения п. Октябрьский. До конца 2021 года там будет проведена реконструкция объектов системы теплоснабжения, что существенно повысит качество предоставляемых коммунальных услуг. В домах жителей станет теплее, при этом тарифы для жителей не изменятся.



Губернатор Максим Решетников отметил, что по этому направлению край оказывает поддержку территориям по программе развития системы теплоснабжения, в том числе, Октябрьскому округу будет оказана поддержка по проектированию.



Напомним, на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах правительством Пермского края направлено 1,5 млрд рублей. В течение 2019–2021 годов намечено построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведённых работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона.



Важной составляющей программы развития Октябрьского ГО является развитие дорожной сети. На это предусмотрено 226,1 млн рублей на три года. По словам Георгия Поезжаева, большая часть этих средств (183,4 млн рублей) будет направлена на ремонт дорог в сельских территориях. Планируется отремонтировать порядка 67 км дорог. В административном центре 24,7 км дорог. Их перечень составляется в плановом порядке, обсуждается с жителями, чтобы в первую очередь ремонтировать наиболее значимые.



За последние 3 года в октябрьском ГО приведено в порядок 56 км дорог. Например, в 2018 году отремонтирована дорога Чернушка-Тюш, в прошлом году – дорога Голдыри-Орда-Октябрьский и Щучье Озеро – Явгильдино.



Также при краевой поддержке были проведены масштабные работы по строительству газопроводов – запустили межпоселковый газопровод п. Тюш - д. Редькино - с. Енапаево - д. Усть-Арий и распределительные - в западной и южной частях п. Октябрьский. Это дало возможность провести газ в 354 дома.



Как отметил Георгий Поезжаев, во время встречи жители отмечали изменения в благоустройстве территорий: дворы, новые детские площадки, устройство уличного освещение, уборка улиц. В большей степени это проекты, которые были реализованы в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» и проектов общественного самоуправления. Эффективность работы глава округа связывает с созданием единого центра ответственности и четком распределении задач между исполнителями.



В завершение встречи губернатор передал главе Октябрьского городского округа папку с обращениями жителей в Инстаграме и с портала «Управляем вместе» для отработки.

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