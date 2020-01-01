Игорь Сапко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

20:55 | 15.01.2020

Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края и Удмуртии (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко прокомментировал на своей странице в социальной сети Фейсбук ежегодное послание Владимира Путина к Федеральному Собранию. Он отметил, что в этом году оно определенно было одним из самых сильных и социально ориентированных.



«Об этом говорит озвученное предложение о возможности закрепления в Конституции России норм о регулярной индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума», - поясняет депутат.



Также Игорь Сапко говорит, что существенную поддержку получат семьи с детьми с низким уровнем дохода — по словам президента, семьи с доходом на одного человека ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.



«Владимир Владимирович заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года, теперь такой вид материальной помощи будут выдавать и при рождении первенца. А размер материнского капитала при рождении второго ребенка возрастет до 616 тысяч рублей», - отмечает парламентарий.



Важнейшие изменения также коснутся системы образования. Владимир Путин заявил, что все учащиеся начальной школы (1-4 классы) будут обеспечены бесплатным горячим. Также с нового учебного года за счет средств федерального бюджета будут введены доплаты учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей.



В системе здравоохранения: 550 млрд рублей будет выделено на развитие первичного звена медицины. Кроме того, теперь 70% бюджетных мест в вузах по специальности «лечебное дело» станут целевыми.



В части экономического развития страны президентом отмечена необходимость принятия комплекса мер, направленных на защиту и поощрение капитальных вложений. Речь не только о крупных инвестиционных проектах, но и об инициативах малого бизнеса. Регионам планируется компенсировать за счет средств федерального бюджета до 2/3 выпадающих доходов в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета.



Игорь Сапко подчеркивает: «Президент оказал большое доверие и Государственной Думе. Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, согласно которым депутаты Госдумы будут утверждать кандидатуру главы правительства и по его предложению кабинета министров. Это большая ответственность! На мой взгляд, такие изменения помогут усилить взаимодействие между законодательной и исполнительной властью. Дополнительные полномочия получит Конституционный суд РФ в части контроля за принятыми законопроектами. Теперь депутаты Госдумы должны еще более тщательно следить за качеством принимаемых законов».



Депутат Госдумы сообщает, что особое внимание уделено местному самоуправлению — будут расширены и укреплены права муниципалитетов. В Пермском крае уже сейчас идет процесс объединения территорий в муниципальные и городские округа. У нашего региона уже есть опыт, которым мы можем поделиться с другими субъектами.



«Полностью поддерживаю инициативу президента о том, что все Конституционные поправки должны быть приняты всеми гражданами нашей страны путем голосования. Послание президента - это не только определенный законом целеполагающий документ стратегического планирования. В первую очередь Послание - это руководство к действию», - подытожил Игорь Сапко.

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