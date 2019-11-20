В связи с грядущим потеплением возможно изменение условий работы ледового городка «Легенды древней Пармы»

18:28 | 13.01.2020

Следить за работой ледового комплекса можно на официальном сайте и в социальных сетях.



Как сообщают синоптики, наступившая неделя в Перми будет аномально теплой. Для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов при температуре выше нуля градусов возможно ограничение работы горок или полное закрытие ледового городка.



Прежде чем ехать в центральный ледовый городок «Легенды древней Пармы» на городской эспланаде, необходимо убедиться, что он работает. Посмотреть актуальную информацию можно на сайте http://ледовыйгородок.рф/, а также в социальных сетях «Вконтакте» https://vk.com/ledovygorodok и Инстаграм https://www.instagram.com/ledoviigorodok/.



Пермский городок уже несколько лет является одним из самых больших в России – его площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. Все развлечения ледового комплекса бесплатны для посетителей, он работает до конца зимнего сезона, что отличает его от других ледовых городков страны. В этом году он посвящен мифологии и истории пермской земли. На эспланаде появился мамонт в натуральную величину, «выросли» древние городища и чудные леса, гости могут стать дивными птицами из восточных сказок. В отличие от многих других городков, пермский всегда имеет авторскую художественную концепцию. Он представляет собой «город в городе» – здесь можно покататься на горках, на каждой дежурят администраторы и следят за порядком, а также попить горячий чай, чтобы согреться.



Главный ледовый городок был открыт в обновленном квартале городской эспланады в конце декабря. Все дни новогодних каникул он принимал пермяков и гостей города. Здесь состоялись массовые мероприятия, в том числе празднование Новогодней ночи и Рождества Христова. За время работы его посетили уже 475 400 человек.

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