Максим Решетников внес законопроект, запрещающий продавать снюсы несовершеннолетним в Прикамье

02:34 | 3.01.2020

Депутаты Законодательного собрания рассмотрят законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей на январском заседании в двух чтениях.



Губернатор Прикамья Максим Решетников внес в Законодательное собрание Пермского края законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей».



Жители Пермского края обращались с этим вопросом к губернатору в Instagram, их беспокоили факты продажи снюсов школьникам во дворах учебных заведений под видом «жевательного табака». Отметим, действующий закон предусматривает запрет на продажу табачных изделий гражданам, не достигшим 18 лет, при этом в последние годы распространение получил новый вид никотиносодержащей продукции — бестабачные сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и (или) его производные. Внесенный губернатором законопроект предполагает запрет на продажу этих смесей несовершеннолетним, «в дополнение к запрету на продажу электронных сигарет и жидкостей для них». Торговцев, которые нарушат закон, предлагается штрафовать.



Предполагается, что депутаты рассмотрят законопроект в двух чтениях в январе. После одобрения проекта депутатами закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Напомним, ранее председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД остановить продажу снюсов несовершеннолетним.

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