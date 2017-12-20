Вокруг исторического экшена «Союз Спасения» развернулась масштабная дискуссия

16:56 | 27.12.2019

26 декабря 2019 года в широкий прокат вышел исторический экшен от «Дирекции кино» и Первого канала «Союз Спасения», посвященный одному из самых драматичных моментов в отечественной истории XIX века — восстанию декабристов. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Максим Матвеев, Леонид Бичевин, Иван Колесников, Софья Эрнст, Антон Шагин, Иван Янковский, Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Игорь Петренко, Виталий Кищенко и другие.



У «Союза Спасения» есть все шансы оказаться в центре общественного интереса и стать самым обсуждаемым культурным феноменом наступающего года: первые рецензии кинокритиков и отзывы зрителей уже появились в Сети и вызвали широкую дискуссию. Их авторов впечатлили революционный подход к интерпретации событий на Сенатской площади, лишенный романтического взгляда, и высокая степень исторической достоверности. В кинокартине создатели не высказывают однозначной оценки в адрес действующих лиц и фактов, оставляя зрителю пространство для размышления и возможность решить самому, что на самом деле стало причиной кровопролития и как этого можно было избежать.



Фильм повествует о событиях почти двухсотлетней давности, кульминацией которых стало столкновение на Сенатской площади зимой 1825 года, когда мятежные полки под предводительством декабристов встретили сопротивление со стороны правительственных войск. Молодые и воодушевленные победой над Наполеоном офицеры жаждут изменений и уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.



«Создатели сконцентрировались на тщательном историческом воссоздании хода самого восстания. Рассказать в рамках одного фильма о событиях долгого дня и предшествующих ему событий непросто. Но общее впечатление о стоянии на Сенатской площади у зрителей складывается. Школьные стереотипы отступают под натиском более приближенной к реальности и очень драматичной картины. И авторам удалось показать настоящую цену крови, которая сразу превращает увлекательную игру в преступление», — делятся впечатлениями авторы из «Комсомольской правды» Петр Павлов и Владимир Мазенко.



«Картина оставила хорошее впечатление. Наверное, это самый объемный фильм на тему декабристов и с такими прекрасными актерами. В особенности радует, что в фильме присутствует история Черниговского полка», – поделился своими впечатлениями журналист и киновед Сергей Ильченко после премьеры в Санкт-Петербурге. — До этого я только могу припомнить фильм «СВД». В кино о декабристах всегда говорили меньше, чем в книгах, и на данный момент мы получили самое обширное и законченное произведение в кинематографе на эту тему».



В первых отзывах зрители и кинокритики отметили зрелищность батальных сцен и масштабы спецэффектов. «При этом фильм не скатывается в простой кино-шутер, — комментирует Евгений Лобанов, «Аргументы и Факты. Урал». — Тут есть хорошо рассказанная история и яркие персонажи. Но создатели уловили тренд современного большого кино, требующий, чтобы на экране было как можно больше действия. И они смогли дать это зрителю, не скатившись в примитивный одноразовый боевик».



Авторы рецензий высоко оценили безупречную работу команды костюмеров во главе с Екатериной Шапкайц («Хрусталев, машину!», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Трудно быть богом»), которой с достоверной точностью удалось воспроизвести на экране детали военного костюма и модные тенденции первой трети XIX века. Немало комплиментов прозвучало в адрес актерского состава, объединившего самых ярких и востребованных представителей театра и киноиндустрии.



Писатель и сценарист Александр Цыпкин призвал своих подписчиков в Instagram делиться мнением о том, каким образом в фильме представлены декабристы и дают ли создатели событиям на Сенатской площади политическую оценку: «Меня особенно волнуют политические акценты трактовки восстания декабристов. Интересно, их представили бунтовщиками-террористами или борцами за свободу».



Кинокритик Егор Москвитин предполагает, что картину можно трактовать двояко: «С одной стороны, можно действительно воспринимать это кино как комплиментарное по отношению к молодым людям, идеалистам, готовым отдать свою жизнь за отечество. А с другой стороны, можно трактовать этот фильм как историю о том, что любые потрясения ведут к еще большим трагедиям. Порыв декабристов был скорее прекраснодушным, чем осмысленным. Скорее всего, наверное, драматургия предполагает такую трактовку затем, что это фильм «Первого канала», и было бы странно думать о том, что это кино, зовущее на баррикады. Но в то же время актерские работы, достоинство этих людей все равно заставляет зрителей симпатизировать декабристам».



«Этот фильм очень непростой и неоднозначный. Мы не хотели вставать на чью-то сторону, выносить вердикт и кого-то осуждать, — объясняет Андрей Кравчук, режиссер фильма. — Для нас было главным показать объективно то, что происходило тогда и понять, как далеко каждый из нас готов зайти ради своей мечты. Фраза, взятая нами в качестве эпиграфа, была произнесена одним из декабристов. «Мы вышли. Нам не вернуться», – сказал молодой офицер, когда вышел на Сенатскую площадь, а его товарищ высказал сомнение».



«Некоторые из уже высказавшихся — это люди, которые уверены, что вправе определять, что такое хорошо и что такое плохо. Но это иллюзия, в которой они пребывают, а не реальность. Они сами не осознают, что своими руками творят успех «Союза Спасения», потому что их реакция — доказательство того, что фильм задевает зрителя, наполняет его эмоциями и распирающим желанием высказаться», — предполагает журналист «LIFE» Евгений Самарин.



На сайте кинопроекта https://1825.1tv.ru перед походом в кинотеатр создатели предлагают зрителям познакомиться ближе с биографией главных действующих лиц — Сергея Муравьева-Апостола, Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Михаила Милорадовича, Михаила Бестужева-Рюмина, императора Николая I, чтобы пережить в зрительном зале максимальное погружение в сюжет и более тщательно разобраться в событиях, ставших поводом для выхода мятежных полков на Сенатскую площадь, и в причинах их поражения.

© «Вечерние ведомости»