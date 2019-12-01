Анатолий Дашкевич – подрядчикам: «Сегодня серьезно прибавили по уборке снега. Темпы не сбавлять»

12:08 | 25.12.2019

В ближайшие несколько дней в Перми сохранится снежная погода. Работу подрядчиков координирует замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич. Вечером 24 декабря он вновь провел штаб по благоустройству, на котором поставил задачи по вывозу снега, тщательному прометанию проезжих частей, обработке тротуаров.



По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу, 25 декабря в городе ожидается облачная погода, сильный и мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, скорость ветра при этом при этом будет достигать 11 м/с. Днем предполагается снижение количества осадков.



Все подрядные организации работают в усиленном режиме. Днем, чтобы не создавать затруднения движения транспорта, на улицах работает порядка 100 единиц техники и около 250 дорожных рабочих. Ночью количество техники увеличено до 150 единиц техники и 300 ручников.



Анатолий Дашкевич вновь собрал штаб по благоустройству с участием руководителей районных учреждений благоустройства и представителей подрядных организаций. Представители районов доложили о работе, проведенной днем. Напомним, административно-техническая инспекция с утра 24 декабря провела проверку состояния дорог и тротуаров во всех районах Перми. Из 169 проверенных объектов выявлены 69 нарушений (41%). Больше всего замечаний – в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районе.



По поручению главы города Дмитрия Самойлова сегодня главы Индустриального и Мотовилихинского районов сами прошли по своим территориям, чтобы лично проследить за работой подрядчиков и устранить замечания.



- Cегодня впервые в районе применили новую технологию для обработки скользких участков тротуаров – подсыпку мраморным крошкой. В течение зимы будем использовать этот метод там, где нет возможности произвести механизированную уборку. Сегодня днем на улицах работает 21 единица техники и 40 рабочих, ночью планируем вывести около 30 единиц снегоуборочной техники и задействовать 28 рабочих, - написал глава Индустриального района Александр Иванов в своем аккаунте в Instagram по итогам обхода.



- Из администрации района с улицы Уральской прошел по улицам Анри Барбюса, Грачева, КИМ. Здесь ситуация находится под контролем, попросил обратить внимание на тротуары. При мне техника работала на улице КИМ, поэтому свернул на улицу Николая Быстрых и пошел по Инженерной. Смотрел не только состояние проезжей части и тротуаров, но и оценивал уборку придомовых территорий. Позвал в рейд представителя подрядчика, который присоединился к нам в районе дома быта «Агат». Высказал ему замечания в части уборки тротуара на улице Технической. Кроме того, были вопросы по очистке пешеходной части улицы Крупской в районе площади Дружбы. Здесь необходимо навести порядок. Периодически обхожу район и, безусловно, такие рейды буду продолжать, тем более что во время пешей прогулки обращаешь внимание на нюансы, которые в итоге помогают улучшить ситуацию в районе в целом, - отметил глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич.



Разнарядка на ночь – вывести на улицы максимальное количество техники, как только стихнет транспортный поток, активизировать вывоз снега с улиц и проводить пересменки в городе и только после 9 часов утра, на проезжих частях соблюдать весь цикл просыпки и прометания, на тротуарах осуществлять прометание и обработку противогололедными материалами, но избегать создания «снежной каши». Особое внимание необходимо уделять очистке заездных парковочных карманов.



- Подводя итоги сегодняшнего дня, отмечу, что многие задачи, поставленные ранее, достигнуты, но по-прежнему остаются недоработанные места. Ночью необходимо уделить особое внимание проблемным участкам. Темпы работ не сбавлять, - отметил Анатолий Дашкевич.



В связи со сложными погодными условиями водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий.

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