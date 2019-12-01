Пермь: новости дня
11:41 | 18.12.2019
Губернатор Прикамья подвел итоги года в прямом эфире в Instagram
Особый интерес традиционно в ходе конференции вызвали вопросы здравоохранения, борьбы с онкологическими заболеваниями, и в том числе строительство нового онкоцентра. Глава Прикамья напомнил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в крае заработали 8 межрайонных центров, где начали консультировать пациентов из близлежащих территорий, а также проводить химиотерапию. 26 онкологов прошли переобучение. В крае начали функционировать 236 кабинетов ранней диагностики, обследование в которых за год прошли 180 тыс. прикамцев.
Кроме того, в первом квартале следующего года в медсанчасти №9 можно будет пройти современную и эффективную ПЭТ-диагностику, сейчас завершается лицензирование соответствующего оборудования. В феврале 2020 года в краевом онкодиспансере будет установлено 2 новых линейных ускорителя. Это позволит дополнительно пролечить около 1,5 тыс. пациентов в следующем году.
Что касается самого онкоцентра, губернатор отметил, что работа на данный момент ведется, определяются параметры будущего медучреждения. «Дал поручение минздраву не затягивать с этим вопросом, чтобы в январе-феврале принять решение и уже пойти в проектирование этого объекта», - подчеркнул Максим Решетников.
Один из жителей Кунгура поинтересовался, планируется ли в городе строительство скейт-парка. По словам губернатора, в ближайшее время из краевого бюджета в рамках программы «Мы выбираем спорт» будет направлено 3 млн рублей на строительство нового спортивного объекта в Кунгуре, такой же объем средств предусмотрен в бюджете муниципалитета.
Несколько вопросов в ходе конференции касались отопления в многоквартирных домах. По данным пользователей Instagram, температура воздуха в некоторых домах ниже нормы. В частности, это касается Перми и Березников. Губернатор Максим Решетников отметил, что в части территорий это может быть связано с изменением схемы теплоснабжения: «донастраивать» приходится каждый дом. Глава Прикамья подчеркнул, что о каждом случае необходимо сообщать в муниципалитет, ИГЖН, и поручил краевому министерству ЖКХ тщательно контролировать каждое сообщение.
Также в ходе общения с губернатором обсудили программы по поддержке молодых семей. Максим Решетников напомнил, что в следующем году по федеральной (35%) и краевой (10%) выплатам кратно увеличено финансирование. Общий объем средств на программу «Молодая семья» в 2020-м впервые превысит 1 млрд рублей, 385 млн рублей из которых - средства федерального бюджета. На данный момент в муниципалитетах уже идет составление списков семей. При этом глава Прикамья отметил, что ряд территорий не предусмотрели свою часть финансирования или предусмотрели в недостаточном объеме. «В январе я у них спрошу, почему они этого не сделали», - подчеркнул глава Прикамья.
Еще одним вопросом, который интересовал прикамцев, стала транспортная инфраструктура, в том числе и состояние общественного транспорта в регионе. По словам главы Прикамья, транспортная реформа продолжается. По данным краевого минтранса, до конца 2022 года будет обновлен весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. В ходе эфира один из пользователей задал вопрос по остановкам в Перми. Так, по его словам, на ост. «Гайва» оба остановочных комплекса убрали, а новые взамен не поставили. Максим Решетников поручил главе города Перми Дмитрию Самойлову разобраться в ситуации, а также дать развернутый ответ в Instagram по ситуации с остановками в городе.
Всего в ходе эфира Максим Решетников ответил почти на 50 вопросов. Большая часть из них традиционно касалась вопросов образования, спортивной инфраструктуры, газификации в Прикамье, благоустройства, ситуации с дольщиками, дорожной отрасли и пр.
Полную версию прямого эфира можно посмотреть на Instagram-TV в аккаунте @reshetnikovmg.
© «Вечерние ведомости»
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