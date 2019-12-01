В Перми школьные службы примирения приняли участие в образовательном форуме

19:29 | 6.12.2019

На базе школы «Мастерград» прошел пятый открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ». В мероприятии приняли участие 150 школьников – участников школьных служб примирения, а также руководители этих служб.



Форум проводится Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при поддержке департамента социальной политики и департамента образования администрации Перми. Его цель – формирование гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений в Перми, развитие толерантности и навыков конструктивного общения у школьников.



На открытии форума прозвучали приветствия от представителей администрации города, в формате видеообращений участников поприветствовали волонтеры школьных служб примирения из Томска, Казани, Екатеринбурга и Нытвы.



Участники школьных служб примирения посетили интерактивные обучающие площадки, посвященные коммуникативным навыкам и ценностям медиатора подобных служб. Для руководителей работала дискуссионная площадка «Подготовка участников школьных служб примирения: анализ современных обучающих программ», где участники знакомились с обучающими программами и в проектном режиме обсуждали различные аспекты конфликтологической компетентности, которые важно развивать у учащихся среднего и старшего звена, учащихся группы риска.



Также в рамках национального open space участники форума познакомились с национальными играми народов России и мира, приняли участие в работе фотостудии «Национальный костюм», конкурсе фотографий в Инстаграм.

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