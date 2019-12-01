Пермь: новости дня
16:57 | 4.12.2019
В ходе выездного заседания комитет по градостроительству провел внеплановую проверку работы транспорта на Перми I
В работе приняли участие заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева, заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Алексей Дёмкин, Валерий Шептунов, Вероника Куликова, Александр Филиппов, Игорь Рогожников, Михаил Черепанов, представители администрации.
Члены комитета прошли от новой остановки на ул. Советской до остановки «Пермь I» на ул. Монастырской и отметили, что ступеньки почищены, однако лед под слоем снега не убран. По словам жителей, на перроне нет информации о маршрутах автобусов и переходах, а на остановке она размещалась на листе А4 в обычном файле. В настоящее время на автобусной остановке на ул. Монастырской появился полноценный стенд.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин заметил, что лестничный переход не оборудован пандусами, что затрудняет движение для семей с колясками, маломобильных граждан.
В ноябре этого года до Перми I перестали ходить автобусы № 2 и 3 из-за аварийного состояния путепровода на улице Монастырской. Депутат Вероника Куликова поинтересовалась, как решается проблема с пересадками: «Хочется спросить — кто-то из сотрудников администрации на момент принятия этих решений понимал последствия и проблемы, которые возникнут у жителей?»
Людмила Гаджиева подчеркнула, что информировали об изменении маршрутов, проблема будет решена с помощью автобусов малого класса.
«Депутатский корпус выделил наиболее важные проблемы по обеспечению удобной для людей работы общественного транспорта на этом участке. Ждем от администрации правдивых ответов», – подчеркнул Дмитрий Малютин.
В рамках повестки на выездном заседании депутаты также осмотрели здание поликлиники и общественного центра в новом микрорайоне «Ива спортивная». Напомним, в августе комитет Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории принял решение проверить выполнение застройщиком - строительной корпорацией «Девелопмент-Юг» - соглашения по возведению объектов социальной инфраструктуры.
Социальные учреждения построены в соответствии с современными требованиями: безвредная отделка стен, большие окна, система вентиляции, противопожарная система, закрытая проводка. Во дворах жилых домов обустроены детские площадки, тротуары и дороги, зоны отдыха и парковочные места. Депутаты положительно оценили реализуемый проект.
Депутат Пермской городской Думы Алексей Дёмкин: «Депутатам объект понравился: он красивый, светлый, осталось только открыть и передать в собственность города».
По словам застройщика, поликлиника будет запущена в эксплуатацию в этом году, в первом квартале 2020 года ее передадут муниципалитету.
Напомним, что в этом году решением Пермской городской Думы были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, в частности, по коэффициенту плотности и высотности. Помимо изменения параметров строительства, в предлагаемом проекте заложена норма, при которой застройщики, желающие превысить установленные параметры строительства, должны обеспечить объекты социальной инфраструктурой. Есть выбор: строить отдельный социальный объект за собственные средства или финансировать его строительство.
У муниципалитета уже наработана практика заключения соглашений с застройщиками: городу передали в собственность несколько школ и детских садов, ФОК.
© «Вечерние ведомости»
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