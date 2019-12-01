Пермь: новости дня
13:41 | 4.12.2019
В Прикамье в 2019 году более 2 тысяч человек переехали из аварийного жилья на год раньше
По данным краевого министерства строительства, Пермский край занимает второе место в стране по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в ПФО. С 2019 года Пермский край участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным. Задача региона – до 1 сентября 2025 года ликвидировать все аварийные дома, признанные таковыми в силу физического износа по состоянию на 1 января 2017 года – это 489 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках региональной программы аварийным было признано еще 214 тыс. кв. м жилья – это те объекты, которые находятся в одном квартале с «аварийкой», расселяемой в рамках нацпроекта, и могут быть расселены комплексно.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, по итогам года регион показывает хорошую динамику реализации программы по расселению аварийного фонда. «И по нацпроекту, и по региональной программе – вы знаете, что у нас два направления – мы планировали расселить 32 тыс. кв. м. На сегодня уже сделано 54 тыс. кв. м, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тыс. кв. м жилья», – подчеркнул глава Прикамья.
Таким образом, за год из аварийного фонда в безопасное жилье переехали 3,5 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили жилье на год раньше.
На расселение в 2019 году направлено 3,4 млрд рублей, 2,2 млрд из которых – средства федерального бюджета, направленные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджета на расселение аварийного жилья в Прикамье предусмотрено более 26 млрд рублей. «Эти средства позволят обеспечить переселение в благоустроенное жилье почти 40 тыс. человек и ликвидировать 612 тыс. кв. м аварийного фонда из 700 тыс. кв. м. имеющегося на 1 января 2019 года. Это в 3,5 раза больше, чем было сделано в рамках аналогичной долгосрочной программы 2013-2017 годов», – отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин.
Уже к концу 2021 года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В результате за счет всех источников финансирования на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. человек, или 140 тыс. кв. м.
Повышенные темпы расселения стали возможными благодаря в том числе опережающему финансированию. Соответствующее соглашение с Фондом содействия реформирования ЖКХ подписал губернатор Пермского края Максим Решетников.
Кроме того, в ходе заседания особое внимание уделили качеству жилья, в которое переезжают переселенцы из «аварийки». Напомним, в 2020 году в 12 муниципалитетах начнут строить дома для переселенцев. Минстрой России установил жесткие требования к качеству этого жилья. Они касаются материала основных конструкций домов, отделки и оборудования, энергоэффективности, обеспеченности инженерными системами, социальной инфраструктурой. Приемку квартир будет проводить межведомственная комиссия, в состав которой включены специалисты ИГЖН, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, представители минстроя, представители общественности. Также губернатор поручил краевому минстрою взять на особый контроль сделки, когда переселенцы с помощью соцподдержки от региональных властей приобретают квартиры во вторичном жилье: «У нас, к сожалению, были случаи, когда люди предаварийное жилье приобретают, потом возникают новые проблемы».
По итогам заседания правительства Максим Решетников поручил краевому минстрою как можно скорее начинать работу по формированию программы расселения аварийного жилья. Ранее он дал соответствующее поручение главам муниципальных районов. «Я призываю глав территорий не откладывать «на потом» расселение аварийного фонда, начинать работу по расселению раньше, чтобы были опережающие темпы. Помимо этого, необходимо всегда обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным».
© «Вечерние ведомости»
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