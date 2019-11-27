Жители Прикамья впервые смогут составить новогодний маршрут онлайн

13:52 | 28.11.2019

28 ноября на заседании правительства Пермского края обсудили подготовку региона к новогодним праздникам.



В этом году новогоднее оформление впервые во всех территориях региона формируется в едином стиле. Во время каникул во всех муниципалитетах края состоятся праздничные программы и специальные новогодние события, посетить которые смогут все желающие.



«Нам важно, чтобы были задействованы не только традиционные площадки и в городе, и в других муниципалитетах, но и чтобы все дома культуры, вся новая инфраструктура в территориях максимально использовались», – подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.



По данным краевого министерства культуры, в прошлом году по краю прошло более 3,5 тыс. праздничных мероприятий, в этом году запланировано порядка 3,8 тыс. событий. Новогодние программы будут впервые опубликованы по ссылке (http://permartnight.ru/), чтобы жители региона могли изучить их и составить индивидуальный праздничный маршрут.



Традиционно свои новогодние программы готовят Пермская краевая филармония, Театр оперы и балета, Пермская художественная галерея, музей «Хохловка» и др. Впервые в Новый год свои двери откроет Завод им. Шпагина. Там с 26 декабря по 6 января пройдет фестиваль «СнегоWeek», в рамках которого пройдут кинопоказы, самый сладкий маркет Sweet Land, креативные мастерские для детей и взрослых. Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте Завода Шпагина.



Кроме того, в этом году по всему краю в новогодние праздники начнут работать 30 социальных кинозалов, часть из них откроют свои двери уже 6 декабря. «Для них подготовлена отдельная программа, очень интересные фильмы из фонда нашей синематеки. Она будет бесплатной», – отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.



Особое внимание в ходе заседания уделили новогоднему оформлению краевой столицы. Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, в этом году из регионального бюджета на украшение Перми было направлено дополнительно 40 млн рублей. Это значит, что число новогодних маршрутов, мест для посещения в Перми увеличится. Напомним, накануне огни зажглись на главной новогодней елке.



Глава Прикамья обратил внимание, что в этом году городские власти должны учесть ошибки прошлого года. «Люди жаловались, что каток не чистится, были вопросы по ценовой политике. В этом году эти вопросы будут под контролем городских властей», - подчеркнул Максим Решетников. Также он поручил главе города Перми Дмитрию Самойлову уделить особое внимание работе транспорта в новогодние каникулы и максимально увеличить время работы ледового городка. Его начнут возводить на эспланаде уже с 1 декабря в квартале у здания Законодательного собрания. Темой ледового городка в этом году станут легенды древней Пармы.



Как отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов, украшение городских улиц уже выходит на завершающий этап. На Соборной площади появились полюбившиеся жителям арки, подарочная коробка и елочный шар. В Театральном саду установлены елка и гигантские театральные маски, идет настройка оборудования. Пермяков уже радуют композиции «Медведь» на Комсомольском проспекте и «Медведи на льдине» на развязке улиц Макаренко и Тургенева, на площади Карла Маркса размещен светодиодный фонтан, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева – композиция «Мамонт с мамонтенком», зажглись и фонтаны на площади Гайдара. В ближайшие дни подключат композицию «Дед Мороз» на развязке возле Центрального рынка. К середине декабря на улицах города установят еще порядка 320 новых свето-иллюминационных объектов и 6 уличных тематических выставок.



Центральный Новогодний маршрут в этом году пополнится новыми арт-объектами. Например, на площади перед Театром-Театром появится ледяная карусель и ярмарочный комплекс, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла» установят арт-объекты «2020» с подсветкой и световым потолком, на площади у гостиницы «Урал» будет елка.



Напомним, кроме центрального Новогоднего маршрута также появятся еще два маршрута - в Мотовилихинском и Кировском районах Перми. В Мотовилихе будут украшены площадь у Цирка – здесь появится арт-объект в виде новогоднего шара – улицы Уральская и Лебедева, ледовые городки появятся у универсального дворца спорта «Молот» и в саду им. Свердлова, в сквере им. Розалии Землячки. Также в сквере будут украшены фонари освещения, появятся арт-объекты в виде оленей, фотозона в виде крыльев.



В Кировском районе украшения будут смонтированы в сквере у Дворца культуры им. Кирова, на аллее по улице Ласьвинской, на площади у бывшего кинотеатра «Экран», на улице Маршала Рыбалко и в парке «Счастье есть». Также в парке будет построен ледовый городок. Впервые у аэропорта появится световой арт-объект «2020».



В Свердловском и Ленинском районах будут обустроены большие городские катки, площадью в несколько тысяч квадратных метров. Катание на этих объектах для горожан будет бесплатным.



По итогам заседания правительства губернатор Максим Решетников поручил краевым и городским властям максимально информировать жителей о том, что их ждет в новогодние праздники: «Должно быть понятно, доступно по всем площадкам, краевым, городским. Необходимо задействовать все ресурсы, в том числе социальные сети и новые возможности наших автобусов».

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