Пермь: новости дня
17:17 | 27.11.2019
В течение 2020 года к проекту ЭПОС подключат все школы с высокоскоростным интернетом
Сейчас в проекте в пилотном режиме участвуют 25 школ Пермского края. Второй этап внедрения системы начнется с января 2020 года. Как пояснили в министерстве информационного развития и связи, в следующем году продолжит работу служба цифровых кураторов. Также в каждой школе будет работать отдельный специалист, который будет обучать учителей работе в системе.
Пилотные школы-участники станут своеобразными кураторами для других образовательных учреждений после начала внедрения системы. По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, при этом школам будет оказана поддержка: специалисты министерства образования пропишут схему взаимодействия учреждений друг с другом. Кроме того, будет выделено дополнительное финансирование на поддержку учителей, которые будут помогать школам осваивать ЭПОС.
Отметим, на базе министерства информационного развития и связи Пермского края ранее был проведен первый вебинар для учителей, которые уже внедряют систему в своих школах. Более 100 преподавателей подключились к обсуждению проекта, а также делились своим опытом по заполнению электронных дневников и «общению» с системой. Подобные вебинары планируется проводить регулярно.
«Сейчас 90% всех школ Пермского края ждут внедрение ЭПОСа, и мы должны сделать так, чтобы этот процесс прошел максимально комфортно. С теми знаниями и ресурсами, которые администрации пилотных школ-участников проекта получат за эти четыре месяца пользования системой ЭПОС, можно будет достичь 100%-го показателя в установленные нами сроки», - сообщила Раиса Кассина.
Продолжается совершенствование интернет-связи в школах края. Как сообщил на совещании министр информационного развития и связи Игорь Никитин, в ноябре было подписано соглашение о выделении Пермскому краю субсидии из федерального бюджета в размере 320 млн рублей на приобретение оборудования для развития инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. Речь идет о прокладке кабеля внутри объектов, оснащении учреждений видеонаблюдением и так далее. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
«Наша цель – чтобы к концу 2021 года все школы Пермского края имели доступ к высокоскоростному интернету», – рассказал Игорь Никитин.
Также в регионе действует программа подключения к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в Пермском крае в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», которая рассчитана до конца 2021 года. Всего к интернету за время программы будет подключено 277 школ. В 2019 году высокоскоростной связью будет обеспечено 66 образовательных учреждений.
Кроме того, в рамках реализации проекта ЭПОС в школы уже было доставлено более 4,1 тыс. компьютеров, планшетов, ноутбуков, интерактивных досок и другой техники. Оборудование позволит усовершенствовать учебный процесс: учителя смогут пользоваться в системе полноценной библиотекой Пермского края. Ее запуск планируется с 1 февраля 2020 года.
В ходе совещания обсудили организацию технической поддержки, которую оказывают персоналу образовательных организаций. Так, по итогам опроса директоров пилотных школ, проведенного в ноябре, 77% отметили удобство интерфейса ЭПОС.Школа.
«Зарегистрироваться в системе ЭПОС.Школа легко могут и родители, и дети. Второй большой плюс - возможность прикрепить комментарий к отметке. Родители видят полную картину успеваемости учеников вместе с рекомендациями учителя. В связи с этим процент регистрации родителей за последний месяц вырос в два раза», - говорит администратор пермской школы №116 Ольга Возжаева.
ЭПОС.Школа — облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих двух модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.
© «Вечерние ведомости»
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