Судебные приставы Прикамья нашли должницу по свадебной фотографии в Instagram

12:30 | 27.11.2019

Фотография, выложенная в Instagram, помогла судебным приставам установить местонахождение должницы, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Фотография женщины в свадебном платье было подписано: «Свадьба в Вене».



Жительница Чернушинского района Прикамья оформила кредит под залог своего жилого дома и четырехкомнатной квартиры. Молодую женщину заботила личная жизнь, а не необходимость погашения займа. Познакомившись в интернете с иностранцем, дама уехала к нему в Австрию на постоянное место жительства, забыв о неисполненных финансовых обязательствах.



В отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам на исполнении находится производство о взыскании с пермячки кредиторской задолженности в размере 1,5 млн рублей и обращении взыскания на заложенное имущество. Пристав составил акт описи и ареста имущества. Дом и квартира должницы уже переданы на торги.

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