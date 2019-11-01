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17:37 | 22.11.2019

До конца года 23 пермских семьи получат денежную выплату взамен земельного участка

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова в городе разработан механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных семей земельными участками. Это значит, что у семей теперь есть возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на покупку участка.

Напомним, с 4 октября многодетные семьи, состоящие на учете в Перми, могут подать заявление на предоставление выплаты взамен земельного участка. Сумма выплаты составляет 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае. Она носит целевой характер, приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата предоставляется многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Подать заявление можно несколькими способами: в электронном виде через портал Госуслуг или в отдел по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по месту жительства.

За получением выплаты уже обратились 673 многодетные семьи, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка.

Как сообщил в ходе «прямого эфира» в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов, в этом году в пилотном варианте получить выплату смогут 23 семьи. С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Это значит, что такого рода поддержку каждый год получат минимум 200 семей. Кроме того, рассматривается возможность увеличения финансирования.

Специалисты департамента социальной политики администрации Перми проводят консультации многодетных семей по представлению необходимых документов, составлению договоров купли-продажи земельных участков в индивидуальном порядке. После окончательного подписания договора и представления подтверждающих сделку документов семьи получат выплаты.

С информацией о предоставлении выплаты, списком получателей в этом году можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Пермь https://www.gorodperm.ru/: «Деятельность»/«Социальная сфера»/«Социальная защита»/«Земля для многодетных семей»/«Предоставление земельных участков».

Вопросы о порядке приема и рассмотрения заявлений на выплату принимаются по электронной почте 2361209zemly@mail.ru. Ответ на обращение направляется в течение одного рабочего дня.

© «Вечерние ведомости»

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