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12:49 | 20.11.2019

Пермский край представляет опыт региона на Транспортной неделе в Москве

19 ноября стартовал XIII Международный форум и выставка «Транспорт России 2019». На стенде Пермского края были представлены крупные проекты по развитию транспортной инфраструктуры: новая транспортная модель, внедряемая в регионе, проекты реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь) и строительства транспортно-пересадочных узлов в краевой столице. Кроме того, на стенде представлены разработки пермских предприятий: ИТ-решения по организации безопасного дорожного движения и производство противогололедных материалов.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, безопасность дорог и темпы дорожного строительства в регионе - это заслуга десятков шагов, которые были сделаны за последние два года. Сейчас задача краевых властей - продолжить сотрудничество с Министерством транспорта РФ и федеральными ведомствами по крупным стратегическим объектам, в числе которых новый мост через р. Чусовую, который возводится в формате государственно-частного партнерства, строительство двухуровневой развязки на объезде Краснокамска, реконструкция Восточного обхода Перми и развитие пермского аэропорта. «Для нас важно, чтобы общественный транспорт в регионе стал современным, комфортным и безопасным для жителей. Поэтому дал поручение минтрансу привлечь как можно больше производителей, чтобы выбрать лучшие предложения», - отметил губернатор.

На стенде Пермский край представляет свои наработки в области организации безопасного дорожного движения. Как пояснил руководитель предприятия «Технология безопасности дорожного движения» Дмитрий Сычиков, предприятие занимается разработкой и внедрением технических средств контроля за участниками дорожного движения: это комплексы фото- и видеофиксации семейства «Азимут». Оборудование поставляется в 25 регионов страны. «Особенность пермского оборудования в том, что комплексы не только являются элементами фиксации нарушения правил дорожного движения, но и полноценным элементом интеллектуальных транспортных систем. Кроме фиксации нарушений ПДД, в числе которых непропуск пешехода, запрещенное маневрирование, комплексы анализируют характер и интенсивность транспортных потоков, анализируют типы транспортных средств, могут анализировать характер перевозимого груза и отдавать эти данные в систему центра управления дорожного движения».

Группа компаний «Уральский завод противогололедных материалов» представила на стенде Пермского края актуальные технологии и решения для зимнего содержания дорог и инфраструктурных объектов, обеспечивающие комфорт и безопасность для транспорта и пешеходов.
Предприятие презентовало губернатору Максиму Решетникову сразу несколько новинок. Совместно с учеными разработан уникальный для нашей страны продукт для борьбы с зимней скользкостью на дорогах — «Бионорд двухфазный». Эффективность твердых гранул в нем активирует и усиливает жидкая фаза. Средство быстрее плавит лед, экономичнее в использовании и экологично. Усовершенствованы и производственные процессы: УЗПМ создал инфраструктуру для хранения и заправки жидкой фазы реагента, которая предоставляется заказчикам безвозмездно. Станции компактны, полностью автоматизированы, удобны и просты в использовании, оснащены функцией телеметрии для управления онлайн. Они позволяют значительно сократить время заправки спецтехники, контролировать качество продукта и отслеживать объемы выдачи.

Еще одна стратегически важная разработка — первая отечественная противообледенительная жидкость (ПОЖ) для самолетов. По словам генерального директора группы компаний УЗПМ Дмитрия Пылева, разработка обладает серьезными перспективами для воздушной транспортной системы в России. «Применение ПОЖ обязательно во время предполетной подготовки воздушных судов в зимний период. До недавнего времени российские аэропорты вынуждены были закупать ПОЖ, произведенные по зарубежным технологиям на основе токсичного этиленгликоля. Теперь есть достойная альтернатива: ПОЖ на основе пропиленгликоля – экологически безопасные и эффективные. Продукция прошла международную и российскую сертификацию», — подчеркнул Дмитрий Пылев.

© «Вечерние ведомости»

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