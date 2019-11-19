Пермь: новости дня
11:50 | 20.11.2019
Депутаты критически оценили содержание улиц, дворов и тротуаров Перми в дни ноябрьского гололеда
По данным главы города, накануне первого ледяного дождя было получено своевременное предупреждение от метеорологов и введен режим повышенной готовности. Система жизнеобеспечения города сработала без сбоев, 5 ноября зафиксировано 19 ДТП, что не превысило среднестатистический показатель. Тротуары и дворы были приведены в порядок 6 ноября.
Прогноза о ледяном дожде в ночь с 10 на 11 ноября в администрацию Перми не поступало. Тем не менее, этой ночью на улицы было оперативно выведено 100 единиц техники, а в ночь с 11 на 12 ноября – 185 единиц техники. Были задействованы 320 рабочих, использовано более 700 тонн различных реагентов. 11 ноября в городе было зафиксировано 30 ДТП, 240 человек обратились в медицинские учреждения.
По оценке главы Перми, состояние тротуаров утром 11 ноября было неудовлетворительным, днем ситуация улучшилась и была полностью взята под контроль к 23.00. С 14 по 18 ноября специалисты административно-технической инспекции проверили состояние 1650 дорог и тротуаров, выявили 580 нарушений, также проверили 3508 дворов и зафиксировали 1467 нарушений, выписано 629 уведомлений управляющим организациям.
Депутаты Александр Филиппов и Надежда Агишева акцентировали внимание на улучшении содержания тротуаров. Депутат Вероника Куликова напомнила, что весной 2019 года городская Дума обращала внимание администрации на работу в условиях гололеда, и спросила, кто будет привлечен к ответственности на этот раз. Глава Перми ответил, что в ближайшее время состоится «разбор полетов» по действиям конкретных должностных лиц и подрядных организаций.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин предложил оценить готовность города к чрезвычайной ситуации на примере ноябрьских событий, а также спросил, проведен ли анализ по самым опасным с точки зрения травмирования людей участкам. Дмитрий Самойлов считает, что явно запоздали с реакцией по тротуарам. В то же время вся городская инфраструктуры работала, спецтехника была задействована. Что касается наиболее травмоопасных мест, к концу недели, по словам главы Перми, такой анализ будет завершен.
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин попросил поставить оценки за отработку поручений руководства города ответственными службами. Дмитрий Самойлов отметил, что поставил бы «4» по содержанию проезжей части, «3» за тротуары и «3 с минусом» за дворы.
«Если по итогам проверки основным проблемным участком окажутся дворы – это будет объяснимо, хотя и плохо, конечно. Но вот если первенство возьмут тротуары, это вообще стыд. Это прямая зона ответственности города, тут на управляющую компанию не сошлешься. И как бы мы ни делили весенний гололед и осенний ледяной дождь, как бы ни ссылались на отсутствие прогноза – это все «отговорки в пользу бедных». Факт – это 240 человек с травмами, и это только те, кто обратился в больницу. Нужно обязательно сделать оргвыводы с указанием конкретных лиц, не сработавших на сто процентов, и тщательно готовиться к новым сюрпризам погоды», - подчеркнул Дмитрий Малютин.
© «Вечерние ведомости»
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