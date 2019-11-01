Михаилу Котюкову презентовали систему подготовки ИТ-кадров Пермского края

18:19 | 19.11.2019

В понедельник, 18 ноября, в рамках рабочего визита в Пермь министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков ознакомился с перспективами развития образовательного направления «Мехатроника и робототехника», по которому впервые в России будут готовить робототехников, и реализацию ИТ-университета в Прикамье.



Совместно с губернатором Пермского края Максим Решетниковым федеральный министр осмотрел площадку технопарка Morion Digital и провел совещание по ИТ-университету. В том числе, Михаилу Котюкову представили модель робота v.4, которая будет передана в пермский политех для обучения студентов по новому направлению. Благодаря краевой поддержке набор на «Мехатронику и робототехнику» (бакалавриат) начнется уже в следующем году, будет включать 26 дисциплин, а с федеральной поддержкой в 2021 году планируется увеличение контрольных показателей приема. Студенты смогут занять не менее 50 бюджетных мест на бакалавриате и 15 — в магистратуре.



По словам заведующего кафедрой автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Южакова, компания «Промобот» передаст университету не менее пяти промоботов модели V.4. На их базе студенты смогут научиться управлять как одним, так и группой роботов. Студенты будут изучать программирование, защиту интеллектуальной собственности, управление IT-проектами, навигацию, искусственный интеллект и нейронные сети, проектирование и конструирование автономных роботов и другие робототехнические дисциплины. При этом образовательное направление предусматривает и дистанционную форму обучения, то есть студенты смогут выполнять задания из любой точки мира. Как добавил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, уже запланирован ремонт помещений порядка 70 кв. м для размещения роботов и другого оборудования.



Губернатор Максим Решетников отметил, что новое образовательное направление является еще одним примером устойчивой связи науки, образования и промышленности в регионе, а выпускники робототехники гарантированно будут востребованы на ИТ-рынке.



Сейчас к программе уже подключились 4 вуза: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова и МГТУ им. Баумана.



Также Михаилу Котюкову представили задачи и возможности развития цифровой экономики Пермского края. В частности, о развитии сервисов и информационных системах для граждан, бизнеса и государства, а также о подготовке ИТ-кадров. Министр науки и высшего образования РФ отметил, что пермский ИТ-университет является примером успешного решения вопроса погружению в «цифру» основных образовательных направлений: «Нам важно не только продвигать айтишные специальности, но и цифровизировать другие образовательные направления. Технологии меняются очень быстро, «цифра» проникает во все сферы жизни, поэтому важно, чтобы люди обладали достаточными навыками для их использования».



Одним из приоритетных проектов цифровизации Прикамья является Сетевой ИТ-университет. Потребность в ИТ-специалистах в крае на октябрь текущего года – более 1,5 тысяч вакансий. ИТ-университет решает две основные задачи – дефицит ИТ-специалистов в регионе и недостаточный уровень практических компетенций выпускников по ИТ-направлениям. «IT-Uber» в региональной системе образования по подготовке кадров для цифровой экономики предлагает образовательные траектории, краткосрочные интенсивы и демо-школы для студентов и молодых ИТ-специалистов, а также школьников и «не ИТ-специалистов». Ценность обучения в ИТ-университете заключается в запросе и вовлеченности ИТ-компаний в учебном процессе, доступности информации и погружении в мир информационных технологий со школы. Так, к концу 2019 года образовательные модули ИТ-университета изучат практически 7 тысяч человек, из которых 5 тысяч – школьники.



В 2020 году количество слушателей курсов увеличится до 53 тысяч. С 2018 года финансирование ИТ-университета из краевого бюджета увеличено почти в 2 раза – на 28 млн рублей, плюс 15 млн рублей направлены из федерального.



Также участники встречи отметили участие вузов и межвузовскую кооперацию по дополнительному профессиональному образованию в рамках реализации приоритетного проекта, что позволяет влиять на изменения образовательного подхода. На встрече присутствовали ректоры ведущих пермских вузов, которые подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с сетевым ИТ-университетом.



Напомним, Сетевой ИТ-университет начал работать в 2019 году. Это один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры в сфере информационных технологий. Приоритетный проект Пермского края реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования.

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