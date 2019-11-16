Пермские компании представили экспортно ориентированные продукты на форуме «Сделано в России»

23:41 | 18.11.2019

На Международном экспортном форуме «Сделано в России» губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с лучшими компаниями-экспортерами региона, которые представили свою продукцию на стенде Прикамья.



На стенде Пермского края была представлена продукция 8 пермских компаний, в том числе ведущих успешную деятельность в сфере ИТ и автоматизации, роботостроения, приборостроения: ООО «ИТ Профессиональные решения» (ITPS) , ООО «Инсайт Электроникс», ООО «Промобот», ООО «НПФ «Норд», ООО «НПП ТИК», ООО «ЭРИС КИП», ООО «Форт-Телеком» и участник региональной программы «Экспортной акселератор» Kremlin Nuts.



ООО «ИТ Профессиональные решения» (ITPS) представила губернатору новую усовершенствованную версию цифрового решения Биотелеметрия для непрерывного мониторинга физического состояния человека на базе уникального персонального устройства HealBe. Гаджет делает замеры 11 физических показателей человека. Вся информация передается в Единый диспетчерский центр, а данные по конкретному сотруднику отображаются в его мобильном приложении. В режиме реального времени на основе встроенных интеллектуальных алгоритмов система анализирует данные и информирует обо всех отклонениях показателей физического состояния. В доработанной версии решения достигнута возможность получения данных с носимых персональных устройств с различной дискретностью и разработаны новые модели прогнозирования изменения состояния здоровья сотрудников. Руководитель ITPS Леонид Тихомиров отметил, что эта технология направлена на повышение среднего уровня здоровья страны, людей на конкретном предприятии, отдельного человека. «Уже сегодня наша компания экспортирует товары – работаем более чем в 20 странах мира. В планах расширять экспортный потенциал. Будем дорабатывать наши продукты, поставлять их на предприятия в России, а затем и за границей, - отметил Леонид Тихомиров. - Региональные власти оказывают нам гигантскую поддержку в развитии экспорта в последние 2 года. Они помогают нам продвигаться, и у нас все получается».



Значимость поддержки со стороны краевых властей отметил и представитель ООО «НПП ТИК». По словам директора по маркетингу и рекламе Константина Лужбина, чувствуется помощь в выходе на внешний рынок со стороны краевых властей, в части привлечения компании к различным семинарам и форумам. Сейчас компания готовится к выходу на экспорт. Одним из экспортно ориентированных продуктов компании является вибростенд ТИК-PION. Он предназначен для измерения, индикации и регистрации параметров вибрации (скорость, ускорение, перемещение) работающего оборудования. Как уверяют разработчики, это первое подобное устройство в мире. «В наших планах – выход на международный уровень, поскольку продукт востребован и заслужил высокие оценки на российском рынке. Сейчас активно присматриваемся к зарубежным рынкам. Совместно с краевыми властями решаем вопросы сертификации продукции», - добавил Константин Лужбин.



Опытом повышения объемов экспорта поделился директор московского представительства группы компаний «Инсайт» Владислав Кудрявцев. После участия предприятия в «Ганновер мессе» в составе делегации Пермского края внимание со стороны европейских заказчиков существенно увеличилось. Помимо традиционного продукта («Умный дом») компания намерена выводить на рынок технологию «Интеллектуальное здание». Создатели ожидают высокий спрос на новую разработку.



По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников отметил, что начинающих экспортеров важно знакомить с положительным опытом пермских предприятий. Для этого можно организовать специальные сессии, где успешные экспортеры могли бы поделиться историями успеха и механизмами выхода на зарубежные рынки. На пленарном заседании форума Максим Решетников обозначил, что к 2024 году планируется, что несырьевой экспорт предприятий Пермского края увеличится на 57%. При этом двукратный рост экспорта ожидается у предприятий малого и среднего сегмента.



Отметим, рост показателей экспорта в Пермском крае происходит благодаря разносторонним мерам поддержки, которые внедряет правительство региона, а также благодаря выстраиванию соответствующей экспортной экосистемы. Так, Пермский край вошел в число 11 регионов, внедряющих в пилотном режиме «Региональный экспортный стандарт 2.0». С 2017 года в Пермском крае действует региональный Центр поддержки экспорта, кроме того, реализуются новые проекты по поддержке бизнеса – по продвижению компаний по каналам электронной торговли, субсидиям на сертификацию товаров под требования зарубежных рынков, продвижению через новую цифровую платформу АО «Российский экспортный центр», проект по экспортному коучингу. Запущен региональный экспортный акселератор, его модель основана на одной из лучших мировых практик – европейской программе EU Gateway. Регион проводит регулярные бизнес-миссии и участвует в ведущих мировых выставочных мероприятиях, развивает долгосрочные партнерские отношения с Германией и странами Европы, ОАЭ, Японией, Китаем. С 2018 году на регулярной основе проводится Межрегиональный экспортный форум.



Объем экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). По итогам 2018 года Пермский край вошел в топ-15 регионов страны по объему экспорта. Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году несырьевой, неэнергетический экспорт страны должен увеличиться в 2 раза. Напомним, в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» стоит задача увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ к 2024 году до 250 млрд долларов США.

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