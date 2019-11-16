Два ученых из Прикамья вошли в обновленный состав академии РАН

13:10 | 18.11.2019

На общем собрании Российской академии наук (РАН) избраны новые академики и член-корреспонденты. В обновленный состав академии вошли два ученых из Прикамья. Академиком по специальности горные науки избран директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Александр Барях, членкором по специальности химия - директор филиала ПФИЦ УрО РАН Института технической химии УРО РАН Владимир Стрельников.



Стоит отметить, что Александр Барях первый на Урале академик по специальности горные науки за много лет. В настоящее время Прикамье представлено пятью академиками и восьмью членами-корреспондентами. Это укрепляет дальнейшее взаимодействие РАН и Пермского края и способствует усилению научного потенциала региона, в том числе по развитию научно-производственного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование».



Одним из участников Пермского НОЦ является ПФИЦ УрО РАН, который имеет уникальный опыт в направлении недропользования. Специалисты Пермского федерального исследовательского центра сегодня ведут разработки горного института и интеграции высокотехнологичных решений в деятельность крупных промышленных предприятий. Это, в свою очередь, позволит интегрировать наработки для работы НОЦа.



Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация. В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нем будут работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнерами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.



Напомним, о создании НОЦ «Рациональное недропользование» в Пермском крае впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ. Тогда он отметил, что в трех из пяти регионов, в частности в Прикамье, Белгородской и Тюменской областях, пилотные центры уже находятся в высокой степени готовности. До конца текущего года центры будут созданы также в Кемеровской и Нижегородской областях.



Александр Абрамович Барях - директор ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (г. Пермь), академик РАН, доктор технических наук, профессор. Является специалистом в области горных наук, автором и соавтором свыше 260 научных работ, из них 5 монографий и 2 авторских свидетельств. Основные научные результаты Баряха А.А. связаны с фундаментальными и прикладными исследованиями процессов деформирования и разрушения горных пород и массивов, математическому моделированию напряженно-деформированного состояния горнотехнических объектов, геомеханическому описанию геологических и геодинамических процессов. Под его руководством разработаны новые подходы к созданию систем комплексного мониторинга геомеханических процессов.



А.А. Барях является членом бюро Научного совета РАН по проблемам горных наук, членом бюро ОНЗ РАН, председателем Объединенного ученого совета по наукам о Земле УрО РАН, членом Президиума УрО РАН.



Владимир Николаевич Стрельников - директор Института технической химии Уральского отделения РАН - филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (г. Пермь), член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор. Является специалистом в области разработки фундаментальных основ создания высокоэнергетических композиционных материалов специального назначения, работающих в экстремальных условиях. Автор и соавтор 217 научных работ, в том числе 5 монографий, 18 авторских свидетельств и патентов (количество публикаций в Web of Science - 45, в РИНЦ - 102, индекс Хирша - 7). Основные научные результаты Стрельникова В.Н.: созданы основы разработки высокоэнергетических твердых ракетных топлив для оружия ближней тактической зоны с уменьшенной удельной мощностью дымообразования для систем вооружения с лазерной системой наведения боевых частей на цель; предложен новый подход к созданию каталитической системы для регулирования баллистических характеристик топлив.

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