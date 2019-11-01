С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10%

21:10 | 13.11.2019

Финансирование национальных проектов, реализуемых в регионах Приволжского федерального округа, составит 275 млрд рублей. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно состоялось под председательством помощника президента РФ Андрея Белоусова в Москве 12 ноября 2019 года.



«Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей. Это на 10% больше чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств», - сказал Алексей Кузьмицкий.



Кроме того, он уточнил, что в этом году большая часть ассигнований, около 132 млрд руб., выделена на реализацию социальных нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». «В следующем году сохранится та же тенденция. Финансирование нацпроектов, направленных на развитие социальной сферы, составит 144 млрд руб.», - отметил замполпреда.



Он также пояснил, что общий объем средств на реализацию национальных проектов в регионах округа на 2019-2024 годы превысит 1,5 трлн рублей. «В этот шестилетний период каждый регион должен максимально быть включен в работу по результативному использованию этих средств. Завершается год реализации нацпроектов, и здесь важно учесть весь наработанный опыт, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения средств и достижения отдельных целевых показателей. Важно, чтобы результатом работы регионов было повышение качества жизни людей. Это наш приоритет, обозначенный президентом страны», - отметил Алексей Кузьмицкий.



В Пермский край в 2020 году на реализацию нацпроектов из федерального бюджета поступит 10,8 млрд руб. - в том числе на здравоохранение 1,946 млрд руб., образование - 1,07 млрд руб., демографию - 3,33 млрд руб., в сферу культуры - 69,3 млн руб. На 2021 год запланировано 8,8 млрд федеральных средств (в том числе здравоохранение 746,5 млн руб., образование 480,6 млн руб., демографию 3,5 млрд руб., культуру 42 млн руб.). В 2022 году федеральная казна направит в регион 12,8 млрд (в том числе на здравоохранение 919 млн руб., образование 383, 2 млн руб., демографию 3,1 млрд. руб. и культуру 103,2 млн руб.).



По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе округа проводятся выездные совещания с участием руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. «Такая практика контроля будет продолжена. Конечно, будем использовать и новые механизмы мониторинга и контроля ситуации с учетом процессов автоматизации данного направления», - заключил Алексей Кузьмицкий.

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