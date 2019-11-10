Мэр Перми Дмитрий Самойлов отправил глав районов «в поля» контролировать обработку и очистку тротуаров

11:56 | 11.11.2019

В связи с прошедшим в городе ледяным дождем все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров. Количество «ручников» на тротуарах увеличено, пересменки отменены. Главы районов контролируют уборку непосредственно на местах.



Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил городским службам усилить работу по устранению последствий ледяного дождя на улицах города.



- Худший прогноз погоды оправдался. С 7 утра, а в отдельных районах и с 5 утра шел ледяной дождь. С 3 часов утра подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке тротуаров было задействовано 230 человек. Очевидно, что этого мало. Днем будут работать 350 человек. В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах отменены пересменки: вся ночная смена ручников остается на обработке тротуаров до 11 часов утра, - написал мэр на своей странице в instagram (https://www.instagram.com/samoilovperm/).



Кроме того, 11 ноября отменены все совещания с главами районов. Они должны работать на местах и лично контролировать процесс уборки. Особое внимание уделяется подходам к соцобъектам. Также районные администрации должны проработать вопрос с руководством хозсубъектов, чтобы они обработали свои прилегающие территории: подсыпали лестницы, ступеньки. В городе продолжается обработка тротуаров противогололедными материалами. Так, за прошедшую ночь на улицах города было использовано 164,2 тонны «Бионорда», 468 тонн «Галита», 65 тонн песко-соляной смеси. Режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена сохраняется.

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