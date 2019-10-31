Пермь: новости дня
12:56 | 1.11.2019
2020 год Пермь встретит с новой главной елью
Согласно конкурсной документации, городская новогодняя ель должна будет состоять не менее чем из 12 сегментов-ярусов, ее общая высота составит 30 метров. При этом сама конструкция каркаса должна быть максимально унифицирована для возможности наращивания дополнительной высоты. В комплекс новой елки будут также входить искусственная хвоя, игрушки и «звезда» с подсветкой.
Искусственная ель должна обладать устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: сильному ветру, осадкам, метели и быть удобна в сборке. Срок службы елки должен быть не менее пяти лет. При этом новогодняя декорация должна соответствовать всем необходимым нормам и требованиям ГОСТов.
В основе конкурсной документации – индивидуальный дизайн-проект, разработанный для Перми, который включает в себя как визуальную форму ели, так и ее украшения.
Согласно документам закупки, исполнитель должен будет установить новую елку в районе обновленного квартала эспланады до 25 ноября. Предыдущая новогодняя ель будет использоваться в одном из районов города.
Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/p/B4COvWnFMj4/?igshid=13o5ef6alzn0p), что в этом году помимо центрального новогоднего маршрута будут еще два в районах - в Кировском и Мотовилихинском. Новогодним оформлением будут охвачены сразу 3 квартала эспланады. Новогоднее оформление районов будет усилено, а количество праздничных локаций увеличено.
© «Вечерние ведомости»
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