2020 год Пермь встретит с новой главной елью

12:56 | 1.11.2019

В этот году в городе не только станет больше украшений к Новому году, но и появится новая ель. На сайте госзакупок опубликован лот на закупку главного символа праздника для ледового городка на эспланаде.



Согласно конкурсной документации, городская новогодняя ель должна будет состоять не менее чем из 12 сегментов-ярусов, ее общая высота составит 30 метров. При этом сама конструкция каркаса должна быть максимально унифицирована для возможности наращивания дополнительной высоты. В комплекс новой елки будут также входить искусственная хвоя, игрушки и «звезда» с подсветкой.



Искусственная ель должна обладать устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: сильному ветру, осадкам, метели и быть удобна в сборке. Срок службы елки должен быть не менее пяти лет. При этом новогодняя декорация должна соответствовать всем необходимым нормам и требованиям ГОСТов.



В основе конкурсной документации – индивидуальный дизайн-проект, разработанный для Перми, который включает в себя как визуальную форму ели, так и ее украшения.



Согласно документам закупки, исполнитель должен будет установить новую елку в районе обновленного квартала эспланады до 25 ноября. Предыдущая новогодняя ель будет использоваться в одном из районов города.



Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/p/B4COvWnFMj4/?igshid=13o5ef6alzn0p), что в этом году помимо центрального новогоднего маршрута будут еще два в районах - в Кировском и Мотовилихинском. Новогодним оформлением будут охвачены сразу 3 квартала эспланады. Новогоднее оформление районов будет усилено, а количество праздничных локаций увеличено.

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