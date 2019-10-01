Пермь: новости дня
11:17 | 24.10.2019
Отопление, окончание дорожного сезона и аквапарк — губернатор Прикамья провел восьмой прямой эфир
К зиме подготовлено почти 27 тыс. многоквартирных домов. «В целом вошли в отопительный сезон лучше, чем в прошлом году. Этому предшествовала большая работа: мы выделяли деньги на подготовку сетей, на подготовку теплоисточников. В этом году стартовала большая программа по приведению в порядок наших котельных, которая рассчитана на несколько лет вперед. Но главное, что сделано, – существенно снижено число домов без управления. Если в прошлом году таких домов было более тысячи, в этом осталось только сто домов». Для решения вопроса муниципалитеты создают свои управляющие организации и берут дома на обслуживание.
Также губернатор отметил, что опыт 2019 года подтолкнул к принятию ряда системных мер в сфере ЖКХ. Например, стала очевидной необходимость создания в регионе единого диспетчерского центра, чтобы избежать перекладывания ответственности.
Ожидается, что протяженность отремонтированных дорог в Прикамье в этом году достигнет 900 км. На многих объектах работы находятся в стадии завершения – в частности, на региональных трассах готовность составляет 97%. «У нас очень жесткие требования. Все объекты, ремонт которых велся с привлечением регионального или федерального финансирования, принимаются только после лабораторного контроля. Со всех дорог снимается проба, проверяется, и в случае несоответствия работа просто не оплачивается», – пояснил губернатор. Главный итог проводимой работы – снижение количества погибших в ДТП, снижение аварийности.
Жители интересовались тем, как будет организовано движение на масштабных дорожных стройках в крае – на улицах Трамвайной и Героев Хасана. Максим Решетников обозначил, что необходимость ограничения движения на дорогах в зимнее время связана с переносом инженерных сетей. При этом губернатор указал на важность проведения работ на таких крупных и важных стройках хотя бы в две смены. «Простоев на таких объектах быть не должно», – подчеркнул он.
Губернатор успел ответить более чем на 55 вопросов. Большая их часть касалась социальной инфраструктуры. Это ЖКХ, социальная поддержка, строительство новых объектов здравоохранения, образования, спорта и досуга и содержание действующих, ремонт дорог и общественный транспорт. В частности, жителей интересовали темпы расселения аварийного жилья (график расселения опубликован на портале «Управляем вместе»).
Также пользователи социальной сети спрашивали о сроках строительства некоторых значимых дорог, например, дороги на микрорайон Вышка II. Губернатор ответил, что проектирование дороги уже ведется и этот этап будет завершен в следующем году, после чего будет выбран подрядчик и начнется строительство.
Еще одним вопросом, который интересует жителей региона, стало строительство в крае аквапарка. Максим Решетников отметил, что сейчас краевые власти рассматривают в качестве предпроекта один из реализованных, решаются вопросы финансирования. При благоприятных условиях строительство ожидаемого объекта может начаться в 2020 году.
Жители жаловались на качество оказания медицинских услуг в некоторых медучреждениях, например, в Верещагино и Чернушке, а также на нехватку узких специалистов в МСЧ № 6. Губернатор поручил министру здравоохранения Оксане Мелеховой провести необходимые проверки. Интересовались жители также судьбой пожарной части в Лысьве. Объект долгое время стоит недостроенным и, следовательно, не функционирует. Максим Решетников ответил, что пожарная часть будет передана в краевую собственность, после чего региональные власти завершат строительство и передадут объект региональному отделению ГУ МВД.
© «Вечерние ведомости»
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