Отопление, окончание дорожного сезона и аквапарк — губернатор Прикамья провел восьмой прямой эфир

11:17 | 24.10.2019

23 октября губернатор Пермского края Максим Решетников провел прямой эфир с жителями региона в Instagram. В общей сложности эфир посмотрело около 5 тыс. человек, единовременно – около 1 тыс. Общение с жителями Максим Решетников начал с наиболее актуальных в осенне-зимний период вопросов: отопления, содержания домов, дорожного ремонта.



К зиме подготовлено почти 27 тыс. многоквартирных домов. «В целом вошли в отопительный сезон лучше, чем в прошлом году. Этому предшествовала большая работа: мы выделяли деньги на подготовку сетей, на подготовку теплоисточников. В этом году стартовала большая программа по приведению в порядок наших котельных, которая рассчитана на несколько лет вперед. Но главное, что сделано, – существенно снижено число домов без управления. Если в прошлом году таких домов было более тысячи, в этом осталось только сто домов». Для решения вопроса муниципалитеты создают свои управляющие организации и берут дома на обслуживание.



Также губернатор отметил, что опыт 2019 года подтолкнул к принятию ряда системных мер в сфере ЖКХ. Например, стала очевидной необходимость создания в регионе единого диспетчерского центра, чтобы избежать перекладывания ответственности.



Ожидается, что протяженность отремонтированных дорог в Прикамье в этом году достигнет 900 км. На многих объектах работы находятся в стадии завершения – в частности, на региональных трассах готовность составляет 97%. «У нас очень жесткие требования. Все объекты, ремонт которых велся с привлечением регионального или федерального финансирования, принимаются только после лабораторного контроля. Со всех дорог снимается проба, проверяется, и в случае несоответствия работа просто не оплачивается», – пояснил губернатор. Главный итог проводимой работы – снижение количества погибших в ДТП, снижение аварийности.



Жители интересовались тем, как будет организовано движение на масштабных дорожных стройках в крае – на улицах Трамвайной и Героев Хасана. Максим Решетников обозначил, что необходимость ограничения движения на дорогах в зимнее время связана с переносом инженерных сетей. При этом губернатор указал на важность проведения работ на таких крупных и важных стройках хотя бы в две смены. «Простоев на таких объектах быть не должно», – подчеркнул он.



Губернатор успел ответить более чем на 55 вопросов. Большая их часть касалась социальной инфраструктуры. Это ЖКХ, социальная поддержка, строительство новых объектов здравоохранения, образования, спорта и досуга и содержание действующих, ремонт дорог и общественный транспорт. В частности, жителей интересовали темпы расселения аварийного жилья (график расселения опубликован на портале «Управляем вместе»).



Также пользователи социальной сети спрашивали о сроках строительства некоторых значимых дорог, например, дороги на микрорайон Вышка II. Губернатор ответил, что проектирование дороги уже ведется и этот этап будет завершен в следующем году, после чего будет выбран подрядчик и начнется строительство.



Еще одним вопросом, который интересует жителей региона, стало строительство в крае аквапарка. Максим Решетников отметил, что сейчас краевые власти рассматривают в качестве предпроекта один из реализованных, решаются вопросы финансирования. При благоприятных условиях строительство ожидаемого объекта может начаться в 2020 году.



Жители жаловались на качество оказания медицинских услуг в некоторых медучреждениях, например, в Верещагино и Чернушке, а также на нехватку узких специалистов в МСЧ № 6. Губернатор поручил министру здравоохранения Оксане Мелеховой провести необходимые проверки. Интересовались жители также судьбой пожарной части в Лысьве. Объект долгое время стоит недостроенным и, следовательно, не функционирует. Максим Решетников ответил, что пожарная часть будет передана в краевую собственность, после чего региональные власти завершат строительство и передадут объект региональному отделению ГУ МВД.

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