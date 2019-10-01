Пермяки победили в финале всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв»

16:15 | 3.10.2019

В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв» от проекта «Россия – страна возможностей». В основной программе финала соревновались победители регионального этапа конкурса, прошедшего в 40 городах России.



Одним из победителей в финале конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв» стала команда Genesis из Перми. Решение ребят получило высшую оценку от руководства Банка России, AT Consulting, SAP CIS, Фонда цифрового развития. Полный список победителей можно посмотреть по ссылке: https://www.facebook.com/leadersofdigital/photos/a.312248492773823/401004417231563/?type=3&theater.



Руководитель команды Genesis Роман Грибков рассказал, что перед группой была поставлена задача придумать решение, которое позволит производить проверку подлинности электронных билетов и верификацию личности гражданина в местах, где отсутствует интернет. «За 48 часов мы разработали алгоритм валидации, два мобильных приложения и чат-бот для защищенного корпоративного мессенджера. Грант и выигранные средства мы планируем направить на развитие сервиса «Я – собственник!», позволяющего контролировать работу управляющих компаний, осуществлять вызов мастеров для оказания жилищно-коммунальных услуг, производить передачу показаний счетчиков и осуществлять оплату услуг», – пояснил Роман Грибков.



Победители получили денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также возможность получения гранта от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, победители смогут пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».



Участие в преакселераторе позволит привлечь для создания сервиса федеральных экспертов и партнеров, что, в свою очередь, позволит сделать максимально качественный и удобный продукт. Разработанное решение будет рекомендоваться к внедрению и тиражированию на территории всей страны.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал высокий потенциал региона в IT-сфере, подчеркивая, что для развития необходимых компетенций важно не только повышать уровень образования и квалификации айтишников, но и создавать условия для их общения с коллегами из других регионов. Такое взаимодействие, по словам главы региона, позволит пермским специалистам видеть перспективы развития отрасли, следить за трендами.



Отметим, также участники и организаторы конкурса установили новый мировой рекорд: одновременно на площадке работало свыше 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса, посетившие мероприятие. Каждая команда могла выбрать одно из двух десятков направлений, и в течение 48 часов финалисты непрерывно работали над заданиями в 20 тематических номинациях. В 2018 году в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший хакатон попало соревнование специалистов в сфере IT, проходившее в Саудовской Аравии, – там был зафиксировано 2950 участников. До этого первенство было установлено в 2012 году Индией.



«Цифровой прорыв» — это всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Конкурс, стартовавший 3 апреля, является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», организованной по инициативе президента Владимира Путина. В конкурсе приняло участие более 65 тыс. человек, и только 20 команд стали его победителями.



«Это стало испытанием для экспертного жюри, поскольку участники презентовали по-настоящему сильные проекты. Цифровые решения, представленные в ходе финального хакатона, совсем скоро придут во все сферы жизни и экономики России. Представители бизнеса и госкомпаний пригласят лучших специалистов на работу, а прототипы проектов лягут в основу рабочих процессов компаний», – отметил генеральный директор проекта «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



По сути, финалисты презентовали свои проекты ведущим отраслевым компаниям. Экспертный совет и состав жюри конкурса включали представителей таких крупных компаний, как ГК «Росатом», Mail.ru Group, «МегаФон», МТС и др.

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