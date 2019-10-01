В Прикамье запустили новый электропоезд «Ласточка» до станции Верещагино

17:41 | 2.10.2019

Ввиду многочисленных обращений жителей Прикамья с 1 октября назначен новый рейс электропоезда «Ласточка» – из Перми в Верещагино, сообщает министерство транспорта Пермского края. Это дневной ускоренный поезд, ранее в расписании подобного маршрута не значилось. Первым дневным поездом накануне уже воспользовалось 89 пассажиров, в обратном направлении до Перми проехал 91 человек.



Ранее во время прямого эфира в Instagram губернатор Максим Решетников высказался о возможности более полного использования этих скоростных электропоездов. «Мы обсуждаем с РЖД максимальное использование тех «Ласточек», которые есть, – сообщил глава региона. – С учетом этого я не исключаю, что мы примем какие-то решения по расширению их использования».



Отправляться электропоезд будет со станции Пермь II в 11:24, прибывать в пункт назначения – в 13:22. Время в пути составит 1 час 58 минут. Как отметили пассажиры дневного электропоезда в Верещагино, время отправления и прибытия удобно сочетается с графиком движения местного и пермского общественного транспорта. Время отправления из Верещагино в 14:05 и прибытие на станцию Пермь II в 15:58 также совпадает с трудовым графиком части жителей города Верещагино.



Инновационные поезда «Ласточка» появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года в количестве двух подвижных составов по пять вагонов в каждом. Всего за весь период работы в регионе «Ласточкой» воспользовалось более 300 тыс. пассажиров. Сегодня «Ласточка» курсирует в двух направлениях – из Перми в Верещагино и до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы.



В настоящее время рассматривается возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом с использованием электричек «Ласточка» и организацией минимального количества остановок (станции Кунгур, Шамары, Первоуральск).

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