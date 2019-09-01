Пермь: новости дня
17:16 | 26.09.2019
В Черняевском лесу завершается обустройство «Тропы здоровья»
Как сообщил на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов, завершается обустройство лесного маршрута «Тропа здоровья» в Черняевском лесу.
Уже почти полностью уложен асфальт на пешеходной дорожке, продолжается подсыпка обочин песком, ведутся работы по замене системы наружного освещения. Вдоль «Тропы здоровья» установлены новые опоры освещения, где появятся новые светильники.
Инженеры МКУ «Благоустройство Индустриального района» совместно со специалистами Пермского городского лесничества определили места возможного подтопления пешеходной дорожки, там уложили водопропускные трубы.
«Тропа здоровья» проходит через Черняевский лес и парк «Балатово». Эта дорожка удобна и для прогулок, и для пробежек, и для катания на велосипеде. Отметим, что благоустройство специальных маршрутов помогает в деле сохранения уникальных городских лесов Перми – посетители зеленого массива не проходят в заповедные зоны и не наносят вред растениям и животным. Попасть на «Тропу здоровья» можно со стороны улицы Встречной, где в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в ходе комплексного благоустройства был построен новый тротуар вдоль Черняевского леса. Также зайти на «Тропу здоровья» пермяки могут со стороны шоссе Космонавтов – в районе улицы Братьев Игнатовых возле остановки «Больничный городок».
Все работы по обустройству «Тропы здоровья» планируется завершить до конца сентября. Общая площадь ремонта составит 16 тысяч квадратных метров. Отремонтировано 5 километров дорожки, построено еще 2 километра. Таким образом, маршрут полностью благоустроен от улицы Братьев Игнатовых до улицы Встречной.
© «Вечерние ведомости»
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