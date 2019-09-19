В Пермском крае начнут обучать программированию младших школьников

13:09 | 20.09.2019

Сетевой IT-университет запустил необычный проект «Территория кода» – уроки простого программирования для учеников 1–4-х классов. На занятиях ребята узнают, что такое алгоритмы, и научатся их составлять на игровых тренажерах. Обучение строится на геймификации.



«Эти уроки развивают алгоритмическое мышление. Это принцип построения цифрового мира. Неважно, какую профессию ребята выберут в будущем. Они живут в цифровом мире, и важно в нем чувствовать себя комфортно, понимать закономерности и связи. Именно это дают программы, которые мы предлагаем», – рассказала Полина Суханова, руководитель Пермского сетевого IT-университета.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность обучения жителей, вне зависимости от возраста, пониманию новых технологий и использованию их преимуществ. По словам главы региона, высокотехнологичный мир – это уже реальность. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с IT-технологиями, поэтому «цифра» дает возможность говорить на одном языке со всем миром.



Преподаватели школ Пермского края могут подать заявку на участие в проекте «Территория кода». Они получат готовый план урока, необходимые методологические материалы и экспертную поддержку. Также им будет открыт доступ к онлайн-платформе «Шкодим».



После урока ребята на онлайн-платформе смогут потренировать полученные навыки. Все, кто успешно справится с 80% игровых заданий, получат сертификаты.



Занятия будут проводиться в школах до конца сентября. В октябре для учащихся начальной школы пройдут занятия по Scratch-программированию. Этот визуальный язык программирования создан специально для обучения школьников младших и средних классов основам создания игр, анимаций и совместной работы над проектами.



Партнер проекта «Территория кода» – курсы программирования для детей «Шкодим».



Напомним, Пермский сетевой IT-университет реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

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