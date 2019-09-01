Пермь: новости дня
17:46 | 16.09.2019
До конца года в Перми состоится около 50 ярмарок
Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, на прошедшей неделе две ярмарки работали в микрорайоне Закамск – на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Липатова и Маршала Рыбалко, еще одна ярмарка - на площади Дружбы, самая масштабная развернулась на городской эспланаде.
В рамках «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне прошли дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса.
Одним из главных событий мероприятия стало приготовление 100 литров борща, который все желающие могли бесплатно продегустировать. На ярмарке также работал эко-лекторий, гостям рассказали об осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поделились информацией о здоровом питании, детоксе, особенностях детского сбалансированного питания. Юные гости ярмарки рисовали комиксы и участвовали в кулинарных мастер-классах. Большую городскую ярмарку посетил глава Перми Дмитрий Самойлов.
- Эспланада заиграла новыми красками – гастрономическими. Считаю, что это очень удачный формат, при котором выигрывают все: и производители, и жители, которые могут приобрести свежие мясные продукты, - отметил на своей странице в Instagram глава города.
Ярмарка была организована администрацией Перми совместно с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой.
Напомним, организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом, национальный проект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогут разобраться.
Получить информацию о дате и месте проведения ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них участие можно по телефону 8-919-454-10-64.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:51 | 16.09.2019
Жителю Петрокаменского пришла квитанция на 47 тысяч рублей
17:46 | 16.09.2019
До конца года в Перми состоится около 50 ярмарок
17:36 | 16.09.2019
Почти в 70 социальных учреждениях Пермского края в этом году появится высокоскоростной интернет
17:23 | 16.09.2019
Уральский школьник стал победителем конкурса «Лучший гид России»
16:58 | 16.09.2019
В Екатеринбурге на Объездной автодороге грузовик Volvo раздавил пешехода
16:51 | 16.09.2019
Главу Камышлова через суд обязали оплатить посиделки в ресторане
16:35 | 16.09.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» определил 25 претендентов на звание «Лучшее ТСЖ» Перми
16:30 | 16.09.2019
В Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон
16:29 | 16.09.2019
Молодые футболисты из Лысьвы стали серебряными призерами всероссийских соревнований
16:06 | 16.09.2019
Двухлетний ребенок в Екатеринбурге во время прогулки в детсаду насквозь проткнул ушную раковину
16:01 | 16.09.2019
УГМК вошла в топ-200 крупнейших частных предприятий России
15:47 | 16.09.2019
В Верхней Пышме определили лучших теннисистов России до 11 лет
15:32 | 16.09.2019
Жителя Невьянска признали виновным в убийстве своих родственников
15:21 | 16.09.2019
«Дочка» УГМК приобрела 87 новых БелАЗов
14:24 | 16.09.2019
В Екатеринбурге участники долевого строительства вышли на митинг
14:21 | 16.09.2019
В зауральской колонии осужденного нашли мертвым на своем спальном месте
14:05 | 16.09.2019
Рёв моторов и визг тормозов: Музей автомобильной техники УГМК принял Кубок Урала по дрифту
13:59 | 16.09.2019
В Зауралье пьяный водитель разбил Chevrolet Niva о дорожный каток
13:47 | 16.09.2019
Не доехать, не дождаться: Эльмаш с утра встал в огромные пробки
13:37 | 16.09.2019
До конца года в Прикамье состоится около 500 ярмарок
13:35 | 16.09.2019
В рамках фестиваля граффити уличные художники нарисуют самый крупный стрит-арт в Кургане
13:28 | 16.09.2019
В Перми пройдет горячая линия по отоплению
13:21 | 16.09.2019
В Кургане подвели итоги голосования «Инициативного бюджета»: «Проект будет реализовываться поэтапно»
13:20 | 16.09.2019
На площади Первой пятилетки в Екатеринбурге Покрас Лампас вместо креста изобразит три прямоугольника
13:17 | 16.09.2019
Управленцы из 22 предприятий Прикамья примут участие в президентской программе «Лидеры производительности»
12:48 | 16.09.2019
В домах Екатеринбурга начали включать отопление
12:23 | 16.09.2019
Прикамье вошло в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности
12:00 | 16.09.2019
В Перми будет холодно и дождливо
11:57 | 16.09.2019
Курганский митрополит Даниил о чимеевской церкви: «Будет построен новый храм, вновь начнется паломничество, которое было до пожара»
11:55 | 16.09.2019
Из Екатеринбурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы