До конца года в Перми состоится около 50 ярмарок

17:46 | 16.09.2019

На минувшей неделе в Перми работали 4 ярмарки. Самой масштабной стала ярмарка «Большая пермская дегустация», которая прошла в выходные на городской эспланаде.



Как рассказали в Пермском городском бизнес-инкубаторе, на прошедшей неделе две ярмарки работали в микрорайоне Закамск – на улице Ласьвинской и на пересечении улиц Липатова и Маршала Рыбалко, еще одна ярмарка - на площади Дружбы, самая масштабная развернулась на городской эспланаде.



В рамках «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне прошли дегустации обжаренных на гриле овощей, сыров, колбасок, мяса.



Одним из главных событий мероприятия стало приготовление 100 литров борща, который все желающие могли бесплатно продегустировать. На ярмарке также работал эко-лекторий, гостям рассказали об осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поделились информацией о здоровом питании, детоксе, особенностях детского сбалансированного питания. Юные гости ярмарки рисовали комиксы и участвовали в кулинарных мастер-классах. Большую городскую ярмарку посетил глава Перми Дмитрий Самойлов.



- Эспланада заиграла новыми красками – гастрономическими. Считаю, что это очень удачный формат, при котором выигрывают все: и производители, и жители, которые могут приобрести свежие мясные продукты, - отметил на своей странице в Instagram глава города.



Ярмарка была организована администрацией Перми совместно с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой.



Напомним, организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом, национальный проект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогут разобраться.



Получить информацию о дате и месте проведения ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них участие можно по телефону 8-919-454-10-64.

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